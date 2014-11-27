Тюменцы будут платить за услуги ЖКХ на 17% больше

По его словам, тарифы на услуги ЖКХ сегодня растут экономически обоснованно. Изначально ограничивался предельный рост платы граждан за коммунальные услуги без особой взаимосвязи с ростом тарифов. То есть на уровне государства было политическое сдерживание роста тарифов, и экономическая обоснованность не достигалась.
«Сегодняшний платеж гражданина равен произведению объема ресурса на установленный тариф. Но, тем не менее, тарифы растут своей жизнью, а платеж ограничивается политическими механизмами. И вся разница, и нагрузка ложится на региональный бюджет. Таким образом, происходит ситуация, когда рост тарифов происходит по одной кривой, а рост платы граждан по другой. Эти кривые расходятся, а объем бюджетных обязательств все время растет. Если мы начинали со 150 млн, потом это превратилось в 300, сейчас это уже 600 млн, а на следующий год предполагается более 1 млдр рублей. При такой динамике бюджет не сможет обеспечить все необходимые потребности», — рассказал Вячеслав Вахрин.
Для того чтобы такого не происходило цены за услуги ЖКХ поднимут на 17% с 1июля. При этом рост платы граждан не будет доведен до роста тарифов, которые существуют. Но и повышение не допустит сверхроста бюджетных расходов, которые в дальнейшем могут стать не подъемными. К примеру, за квартиру в 54 кв м, в которой проживает три человека, сегодня платят 3328 рублей, при росте 17% плата будет 3841 рубль.
Вячеслав Вахрин также добавил, что если рост коммунальных платежей больше на 22% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, выплачивается субсидия. «Механизм защиты малоимущих людей у нас существует. При этом объем субсидий, которые мы ежегодно оплачиваем малоимущим у нас ежегодно падает, доходы граждан растут, а их участие в плате за коммунальные услуги адекватно не увеличивается, — подчеркнул он. — Если мы не повысим стоимость за услуги ЖКХ, то в какой-то момент пирамида лопнет, и мы останемся у разбитого корыта».
Стоит отметить, что в стране средний уровень повышения тарифов составляет 10,4%. В Тюменской же области он будет максимальным — 17%. За счет этого повышения объем субсидий регионального бюджета сократится на 145 млн рублей.
Фото: kudog.ru.com