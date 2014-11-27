Тюменцы будут платить за услуги ЖКХ на 17% больше

«Сегодняшний платеж гражданина равен произведению объема ресурса на установленный тариф. Но, тем не менее, тарифы растут своей жизнью, а платеж ограничивается политическими механизмами. И вся разница, и нагрузка ложится на региональный бюджет. Таким образом, происходит ситуация, когда рост тарифов происходит по одной кривой, а рост платы граждан по другой. Эти кривые расходятся, а объем бюджетных обязательств все время растет. Если мы начинали со 150 млн, потом это превратилось в 300, сейчас это уже 600 млн, а на следующий год предполагается более 1 млдр рублей. При такой динамике бюджет не сможет обеспечить все необходимые потребности», — рассказал Вячеслав Вахрин.