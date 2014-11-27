nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы будут платить за услуги ЖКХ на 17% больше

27 ноября 2014, 17:40
С 1 июля 2015 года тюменцы будут платить за услуги ЖКХ на 17% больше. Соответствующее постановление выйдет 1 декабря текущего года. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на заседании Тюменской городской думы.
Сюжет
Тюмень

По его словам, тарифы на услуги ЖКХ сегодня растут экономически обоснованно. Изначально ограничивался предельный рост платы граждан за коммунальные услуги без особой взаимосвязи с ростом тарифов. То есть на уровне государства было политическое сдерживание роста тарифов, и экономическая обоснованность не достигалась.

«Сегодняшний платеж гражданина равен произведению объема ресурса на установленный тариф. Но, тем не менее, тарифы растут своей жизнью, а платеж ограничивается политическими механизмами. И вся разница, и нагрузка ложится на региональный бюджет. Таким образом, происходит ситуация, когда рост тарифов происходит по одной кривой, а рост платы граждан по другой. Эти кривые расходятся, а объем бюджетных обязательств все время растет. Если мы начинали со 150 млн, потом это превратилось в 300, сейчас это уже 600 млн, а на следующий год предполагается более 1 млдр рублей. При такой динамике бюджет не сможет обеспечить все необходимые потребности», — рассказал Вячеслав Вахрин.

Для того чтобы такого не происходило цены за услуги ЖКХ поднимут на 17% с 1июля. При этом рост платы граждан не будет доведен до роста тарифов, которые существуют. Но и повышение не допустит сверхроста бюджетных расходов, которые в дальнейшем могут стать не подъемными. К примеру, за квартиру в 54 кв м, в которой проживает три человека, сегодня платят 3328 рублей, при росте 17% плата будет 3841 рубль.

Вячеслав Вахрин также добавил, что если рост коммунальных платежей больше на 22% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, выплачивается субсидия. «Механизм защиты малоимущих людей у нас существует. При этом объем субсидий, которые мы ежегодно оплачиваем малоимущим у нас ежегодно падает, доходы граждан растут, а их участие в плате за коммунальные услуги адекватно не увеличивается, — подчеркнул он. — Если мы не повысим стоимость за услуги ЖКХ, то в какой-то момент пирамида лопнет, и мы останемся у разбитого корыта».

Стоит отметить, что в стране средний уровень повышения тарифов составляет 10,4%. В Тюменской же области он будет максимальным — 17%. За счет этого повышения объем субсидий регионального бюджета сократится на 145 млн рублей.

Фото: kudog.ru.com

#Новости#Услуги ЖКХ#Тюменская область#Тюмень#Цена#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25