Разбойники забрали у курьера пиццу и алкоголь

«Трое тюменцев в возрасте 22–24 лет нигде официально не трудоустроены и ранее судимы не были. Они пояснили, что в процессе употребления алкоголя им захотелось есть, однако денежных средств не было, и они решили сделать заказ домой. Чтобы забрать еду, молодые люди целенаправленно взяли бутылку и спустились на первый этаж дома», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.