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Разбойники забрали у курьера пиццу и алкоголь

27 ноября 2014, 14:38
В Тюмени трое молодых людей напали на курьера и забрали у него пиццу и алкогольные напитки. Злоумышленники задержаны. Парни объяснили в полиции, что выпили, захотели есть и заказали пиццу, но денег для оплаты у них не было.
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Тюмень

В Тюмени трое молодых людей напали на курьера и забрали у него пиццу и алкогольные напитки. Злоумышленники задержаны. Парни объяснили в полиции, что выпили, захотели есть и заказали пиццу, но денег для оплаты у них не было.

Нападение на 54-летнего курьера произошло накануне вечером. Сотрудникам отдела полиции № 3 мужчина рассказал, что приехал с заказом, а в подъезде на него напали трое неизвестных: ударили бутылкой по голове и забрали привезенные пять кругов пиццы и алкогольную продукцию.

Прибывшие на место преступления полицейские поговорили с жителями подъезда. Те указали на квартиру, где в тот вечер собралась не совсем трезвая компания. Когда сотрудники полиции поднялись на восьмой этаж, подозреваемые, чтобы скрыть следы преступления стали выбрасывать все похищенное в окно и сопротивляться задержанию. Тем не менее, все злоумышленники были доставлены в отдел полиции.

«Трое тюменцев в возрасте 22–24 лет нигде официально не трудоустроены и ранее судимы не были. Они пояснили, что в процессе употребления алкоголя им захотелось есть, однако денежных средств не было, и они решили сделать заказ домой. Чтобы забрать еду, молодые люди целенаправленно взяли бутылку и спустились на первый этаж дома», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов в качестве оружия).

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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