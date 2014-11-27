Пьяный мужчина брызнул в полицейского «Шоком перцовым»

Направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя села Большое Сорокино Вячеслава Паршукова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Ночью 8 сентября 2014 года в полицию поступило сообщение о том, что Паршуков угрожает убийством соседу, собаки которого громко лают и мешают ему спать. Для разбирательства выехал наряд вневедомственной охраны из двух сотрудников полиции. Когда полицейские прибыли на место, из ограды собственного дома вышел пьяный Паршуков. Подойдя к одному из стражей правопорядка, он достал из кармана куртки газовый баллончик «Шок перцовый» и брызнул из него. Сотрудник полиции вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.
В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.