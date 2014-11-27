Пьяный мужчина брызнул в полицейского «Шоком перцовым»

Ночью 8 сентября 2014 года в полицию поступило сообщение о том, что Паршуков угрожает убийством соседу, собаки которого громко лают и мешают ему спать. Для разбирательства выехал наряд вневедомственной охраны из двух сотрудников полиции. Когда полицейские прибыли на место, из ограды собственного дома вышел пьяный Паршуков. Подойдя к одному из стражей правопорядка, он достал из кармана куртки газовый баллончик «Шок перцовый» и брызнул из него. Сотрудник полиции вынужден был обратиться за медицинской помощью.