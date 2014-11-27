Понадобились деньги — напал на магазин

В Тюмени ранее судимый мужчина совершил разбойное нападение на магазин. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Накануне вечером в отдел полиции № 1 поступило сообщение о нападении на продавца магазина. Женщина пояснила, что неизвестный мужчина, угрожая ей ножом, забрал из кассы более 17 тысяч рублей.
«Экипаж группы немедленного реагирования начал отработку района по путям возможного отхода злоумышленника. В течение нескольких минут не так далеко от места происшествия сотрудниками полиции был задержан 32-летний житель Тюменского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а при себе у него были обнаружены все похищенные денежные средства и металлический обрезок, которым он и угрожал потерпевшей», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за умышленное причинение среднего вреда здоровью и освободился из мест лишения свободы в сентябре текущего года. Мужчина не встал на путь исправления, так и не нашел работу. Когда ему в очередной раз потребовались деньги, пошел на преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с использованием предметов в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сотрудники полиции напоминают о необходимости установки в магазинах охранной сигнализации, постановки торговых объектов на пульт вневедомственной охраны. Это позволит или предотвратить преступления, или минимизировать его последствия.