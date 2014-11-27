Понадобились деньги — напал на магазин

«Экипаж группы немедленного реагирования начал отработку района по путям возможного отхода злоумышленника. В течение нескольких минут не так далеко от места происшествия сотрудниками полиции был задержан 32-летний житель Тюменского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а при себе у него были обнаружены все похищенные денежные средства и металлический обрезок, которым он и угрожал потерпевшей», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.