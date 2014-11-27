Поехал в Казахстан за продуктами, заодно купил и марихуану

В Тюменской области осужден 49-летний житель Казанского района Сергей Захаров. Он признан виновным по п. «в» ч.2 ст.229.1 (контрабанда наркотических средств, совершенная в значительном размере) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
Днем 10 октября 2014 года Захаров на своем автомобиле ВАЗ-21101 поехал в деревню Долматово Республики Казахстан за продуктами. Там он купил не только продукты, но и марихуану массой 75 граммов. Наркотик мужчина спрятал под днищем автомобиля. После пересечения казахстано-российской границы возле деревни Викторовка Казанского района он переложил марихуану к себе в карман и направился в село Ильинка, где проживал с сожительницей.
В тот же день в полицию позвонил гражданин, пожелавший остаться неизвестным, и сообщил, что Захаров намеревается привезти в Ильинку наркотики. В пункте назначения автомобиль ВАЗ-21101 был остановлен полицейскими. Захаров, выйдя из машины, выбросил синий сверток с марихуаной в кювет. Это увидели сотрудники полиции.
Опасное вещество было изъято, а контрабандист доставлен в отдел для разбирательства. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения, отметили в прокуратуре области.
Суд назначил Захарову 2 года 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.
На фото, предоставленном пресс-службой облпрокуратуры, — сверток с марихуаной