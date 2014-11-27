Поехал в Казахстан за продуктами, заодно купил и марихуану

Днем 10 октября 2014 года Захаров на своем автомобиле ВАЗ-21101 поехал в деревню Долматово Республики Казахстан за продуктами. Там он купил не только продукты, но и марихуану массой 75 граммов. Наркотик мужчина спрятал под днищем автомобиля. После пересечения казахстано-российской границы возле деревни Викторовка Казанского района он переложил марихуану к себе в карман и направился в село Ильинка, где проживал с сожительницей.