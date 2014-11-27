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Допрыгался: после четвертой кражи тюменца взяли под стражу

27 ноября 2014, 08:45
В Тюмени 35-летний мужчина украл из строящегося дома радиаторы и электрические провода. Это уже четвертое имущественное преступление, совершенное тюменцем за последнее время. Он взят под стражу, возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

В Тюмени 35-летний мужчина украл из строящегося дома радиаторы и электрические провода. Это уже четвертое имущественное преступление, совершенное тюменцем за последнее время. Он взят под стражу, возбуждено уголовное дело.

В понедельник вечером мужчина разбил стекло строящегося дома и похитил оттуда отопительные радиаторы и электрические провода на общую сумму 15 тысяч рублей. Работники, которые заметили пропажу на следующий день, обратились в полицию. Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина показал, где он спрятал радиаторы — во дворе одного из домов, неподалеку от которого он проживает. Провода к тому моменту он уже успел сдать и выручить за них немного денег.

«Ранее судимый за аналогичное преступление гражданин уже трижды за последнее время попадал в отдел полиции № 8 по подозрению в совершении преступлений имущественного характера: кража бензопилы из гаража, и две кражи из автомобилей — документов и колонок. Каждый раз безработному тюменцу требовались деньги на приобретение алкогольной продукции. Все преступления он также совершал, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Там отметили, что каждый раз степень тяжести преступления, в совершении которого подозревался тюменец, позволяла избрать меру пресечения лишь в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Совершив преступление имущественного характера с проникновением в жилое помещение, мужчина попал под действие ст. 91. УПК РФ и был заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

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