Допрыгался: после четвертой кражи тюменца взяли под стражу

В понедельник вечером мужчина разбил стекло строящегося дома и похитил оттуда отопительные радиаторы и электрические провода на общую сумму 15 тысяч рублей. Работники, которые заметили пропажу на следующий день, обратились в полицию. Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина показал, где он спрятал радиаторы — во дворе одного из домов, неподалеку от которого он проживает. Провода к тому моменту он уже успел сдать и выручить за них немного денег.