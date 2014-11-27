Безработным тюменцам помогут открыть свое дело

В 2014 году данный вид поддержки позволил поверить в свои силы и открыть свое дело 103 женщинам, в том числе 70 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Женщины открыли предпринимательскую деятельность в таких сферах деятельности как: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги бытовой деятельности, розничная торговля, дизайнерские услуги, пошив и ремонт одежды, услуги в сфере транспортных услуг, предоставление юридических услуг, бухгалтерских услуг и аудита, производство хлеба и мучных кондитерских изделий и др.