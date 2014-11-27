Безработным тюменцам помогут открыть свое дело

Попав в ситуацию безработицы, человек испытывает определенный эмоциональный стресс, и, чем длительнее период потери работы, тем сильнее этот стресс может углубиться. Отмечается что женщины, в том числе воспитывающие несовершеннолетних детей, менее конкурентоспособны на рынке труда.
Вот здесь-то и приходят на помощь людям специальные программы органов службы занятости. Одна из таких программ — организация собственного дела, которая дает возможность реализовать себя как личность.
Каждый безработный гражданин, желающий открыть свое дело, может получить сумму 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на организацию самозанятости в размере 58800 рублей. Помимо двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице на организацию самозанятости Центры занятости населения оказывают помощь начинающим предпринимателям в виде выплаты единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
В 2014 году данный вид поддержки позволил поверить в свои силы и открыть свое дело 103 женщинам, в том числе 70 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Женщины открыли предпринимательскую деятельность в таких сферах деятельности как: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги бытовой деятельности, розничная торговля, дизайнерские услуги, пошив и ремонт одежды, услуги в сфере транспортных услуг, предоставление юридических услуг, бухгалтерских услуг и аудита, производство хлеба и мучных кондитерских изделий и др.
Желающие воспользоваться данной услугой могут обратиться в центры занятости населения по месту жительства, их контакты опубликованы на сайте http://trud.admtyumen.ru/.
Фото: http://www.rusconsalting.ru