Полиция задержала вымогателей. Разыскиваются пострадавшие бизнесмены

В настоящее время в отношении активных участников данной преступной группы — уроженцев Тюмени 1979 и 1991 годов рождения — возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 163 УК РФ по факту вымогательства денежных средств и хищения автомобиля Lexus GS 430. Кроме того, полицейские располагают информацией о причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Тюмени и Тюменского района.