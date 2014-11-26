Полиция задержала вымогателей. Разыскиваются пострадавшие бизнесмены

Сотрудники полиции задержали членов преступной группы, которая длительное время вымогала деньги у предпринимателей Тюмени.
В настоящее время в отношении активных участников данной преступной группы — уроженцев Тюмени 1979 и 1991 годов рождения — возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 163 УК РФ по факту вымогательства денежных средств и хищения автомобиля Lexus GS 430. Кроме того, полицейские располагают информацией о причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Тюмени и Тюменского района.
«Пострадавших от преступных действий данных лиц сотрудники полиции просят обращаться в ОБОП УУР по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 6, или по телефонам 29-10-65, 29-16-94», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.