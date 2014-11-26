Любителям распродаж: как магазины обманывают людей

Известной хитростью владельцев магазинов, устраивающих распродажи, является прием из разряда «Купи квартиру и получи бейсболку в подарок». Но он, как это ни парадоксально, до сих пор работает. Так, например, один из тюменских магазинов предлагает покупателям сделать покупки на сумму свыше пяти тысяч рублей, а в подарок получить пару носков. Слово «бесплатно» действует на покупателей, как волшебная палочка. Люди ради пары носков готовы купить и две, и три вещи, порой совершенно им не нужные. Аргумент при этом, как правило, железный: «Ну ведь акция, выгодно же!»