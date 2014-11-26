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Любителям распродаж: как магазины обманывают людей

26 ноября 2014, 17:51
Многие из нас обожают распродажи. Заманчивые надписи на подобии «Скидка 70% на все» мгновенно заставляют зайти в магазин и сделать выгодную покупку. Очень часто счастливый обладатель новой вещи выходит из магазина с пустыми карманами, а потом и вовсе обнаруживает, что данная покупка ему совершенно не нужна — блузка не подходит ни к одним брюкам, а подобных туфель на полке уже и так три пары.
Сюжет
Тюмень

Так как же избежать ненужных покупок, и как не попасться на хитрости, которые используют магазины? Предлагаем вниманию тюменцев несколько простых рекомендаций, которые дают продавцы в магазинах, и которым успешно следуют любители делать выгодные покупки.

Прежде всего, отметим, распродажи — действительно хороший способ сэкономить деньги, поэтому совсем скептически к ним относиться не стоит. Цена какой-либо вещи со скидкой почти всегда является ее реальной ценой. Так, например, джинсы в магазине стоят 3000 рублей. В период распродаж цена на них может снизиться до 1000 рублей, а их реальная цена 800 рублей. И так происходит с любыми вещами. Правда, как известно, скидки не делают на новые коллекции, поэтому следует учитывать, что купленная на распродаже вещь не будет на пике моды.

Цена какой-либо вещи со скидкой почти всегда является ее реальной ценой

Существуют скидки, которые, по сути, не являются скидками. Так, например, если туфли стоят 8 тысяч рублей, и их долго никто не покупает, магазин поднимает на них цену до 12 тысяч буквально на несколько дней, а потом резко снижает на пять тысяч и ставит вывеску «Скидка 40%». Нетрудно подсчитать, что на самом деле скидка составляет всего 10%.

Любители распродаж всегда следят не только за сезонными скидками, но и за знаменательными для магазинов датами. Поэтому они всегда знают, когда у магазина день рождения или открытие новой торговой точки. Обычно в такие праздники скидки бывают немалые. Как рассказала продавец одного из дорогих тюменских бутиков, часто магазины сами могут придумывать поводы, чтобы поскорее реализовать невостребованный или бракованный товар, а брак вы можете сразу и не заметить.

Магазины сами могут придумывать поводы, чтобы поскорее реализовать невостребованный или бракованный товар

Еще один излюбленный магазинами способ — объявить о грандиозных скидках в 50–70%, а в действительности уценить только пару-тройку кофточек. Или действительно скинуть полцены, но только на вещи неходовых размеров. При этом модели самых востребованных размеров будут продаваться по прежней цене.

А еще можно заманить посетителей грандиозными скидкам до 70%, а в действительности уценить всю коллекцию на 20–30%. И на вполне резонный вопрос покупателей «А почему так?» ответить: «Но ведь это и есть до 70%!»

Известной хитростью владельцев магазинов, устраивающих распродажи, является прием из разряда «Купи квартиру и получи бейсболку в подарок»

Известной хитростью владельцев магазинов, устраивающих распродажи, является прием из разряда «Купи квартиру и получи бейсболку в подарок». Но он, как это ни парадоксально, до сих пор работает. Так, например, один из тюменских магазинов предлагает покупателям сделать покупки на сумму свыше пяти тысяч рублей, а в подарок получить пару носков. Слово «бесплатно» действует на покупателей, как волшебная палочка. Люди ради пары носков готовы купить и две, и три вещи, порой совершенно им не нужные. Аргумент при этом, как правило, железный: «Ну ведь акция, выгодно же!»

Использовать момент, когда в магазине большие скидки, можно, но только стоит учитывать множество нюансов. Кстати, если вы не относитесь к числу любителей распродаж, помните, что в феврале и июле в магазинах уровень цен на более низком уровне, чем в остальные месяцы, в независимости от распродаж.

Фото: http://www.ak-opt.ru

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