Из-за сильного снегопада водитель оказался в кювете

Сотрудники ГИБДД пытались вытянуть иномарку из кювета служебным транспортным средством, но им это не удалось, так как машина была уже слишком глубоко в снегу. В итоге, полицейские остановили проезжающий мимо УАЗ, и попросили его водителя о помощи. Через пол часа владелец Toyota продолжил свой путь.