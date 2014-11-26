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Из-за сильного снегопада водитель оказался в кювете

26 ноября 2014, 18:09
Водитель автомобиля Toyota Caldina оказался сегодня, 26 ноября, в заложниках у непогоды. В условиях сильного снегопада и плохой видимости на трассе Тюмень — Омск, 40-летний мужчина не заметил обочину и на ходу съехал в кювет.

Около двадцати минут мужчина пытался самостоятельно вытянуть автомобиль из снега, но транспортное средство от этого только глубже погружалось в рыхлый только что выпавший снег. Увидев проезжающий мимо патрульный автомобиль, водитель побежал ему навстречу, махая при этом руками, сообщили в пресс-службе ГИБДД Омской области.

Сотрудники ГИБДД пытались вытянуть иномарку из кювета служебным транспортным средством, но им это не удалось, так как машина была уже слишком глубоко в снегу. В итоге, полицейские остановили проезжающий мимо УАЗ, и попросили его водителя о помощи. Через пол часа владелец Toyota продолжил свой путь.

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