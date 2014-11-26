Из-за сильного снегопада водитель оказался в кювете

Около двадцати минут мужчина пытался самостоятельно вытянуть автомобиль из снега, но транспортное средство от этого только глубже погружалось в рыхлый только что выпавший снег. Увидев проезжающий мимо патрульный автомобиль, водитель побежал ему навстречу, махая при этом руками, сообщили в пресс-службе ГИБДД Омской области.
Сотрудники ГИБДД пытались вытянуть иномарку из кювета служебным транспортным средством, но им это не удалось, так как машина была уже слишком глубоко в снегу. В итоге, полицейские остановили проезжающий мимо УАЗ, и попросили его водителя о помощи. Через пол часа владелец Toyota продолжил свой путь.