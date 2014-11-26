Гимнастки со всей страны поборются в Тюмени за медали

В программу войдут выступления в личном многоборье и групповых упражнениях. По итогам соревнований две сильнейшие гимнастки и одна команда спортсменок по программе КМС получат право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Надежды России». Для остальных участников турнир на Кубок ЦСК «Локомотив» станет подведением итогов уходящего спортивного года.