Гимнастки со всей страны поборются в Тюмени за медали

Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, побороться за победу приедут представители 20 городов России: Москвы, Санкт- Петербурга, Барнаула, Белгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Куйбышева, Новгорода, Тагила, Новосибирска, Омска, Владимира и других.
В программу войдут выступления в личном многоборье и групповых упражнениях. По итогам соревнований две сильнейшие гимнастки и одна команда спортсменок по программе КМС получат право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Надежды России». Для остальных участников турнир на Кубок ЦСК «Локомотив» станет подведением итогов уходящего спортивного года.
Организаторами соревнований выступают ЦСК «Локомотив», Тюменская городская Федерация художественной гимнастики и СДЮСШОР «ПРИБОЙ». Церемония торжественного открытия соревнований намечена на 14 часов пятницы.