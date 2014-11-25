Врачей освободят от бумажной волокиты

«Основная задача подготовленных Минздравом России предложений — позволить врачу уделять больше времени пациенту, а не заполнению рутинных документов: годами накопленных инструкций, предписаний, указаний», — приводит пресс-служба ведомства слова Скворцовой.
По данным Минздрава, в настоящее время около 11% обращений в медорганизации от взрослых и 30% от детей связаны с получением каких-либо медицинских документов: справок, выписок, форм.
«Сегодня врач ответственен за заполнение девяти документов. Наши предложения позволят оставить за врачом только три из них. Остальные формы будут или упразднены, или переданы для заполнения среднему медперсоналу или медицинским регистраторам, или их выдача будет автоматизирована и станет возможной через интернет. По ряду документов срок действия будет продлен с шести месяцев до года», — резюмировала министр.
Фото:dierotenfans.net