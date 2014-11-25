Врачей освободят от бумажной волокиты

«Сегодня врач ответственен за заполнение девяти документов. Наши предложения позволят оставить за врачом только три из них. Остальные формы будут или упразднены, или переданы для заполнения среднему медперсоналу или медицинским регистраторам, или их выдача будет автоматизирована и станет возможной через интернет. По ряду документов срок действия будет продлен с шести месяцев до года», — резюмировала министр.