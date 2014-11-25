В 5 тюменских школах будут кормить кроликом

В субботу, 22 ноября, в школе № 17 прошло городское родительское собрание по вопросу рационального питания школьников.
Для беседы с родителями был приглашен детский эндокринолог Мария Григорьева. По словам врача, в последние годы за медицинской помощью все чаще обращаются дети с диагнозом «избыточная масса тела». И этому есть объективные причины: переедание в вечернее время и отсутствие физических нагрузок. «Рациональное питание — это не диета, — считает Мария Евгеньевна. — Привычка здорового питания должна формироваться в семье с малых лет».
С 2010 года в школах города Тюмени реализуется межведомственный профилактический проект «Здоровая школа», в основной раздел которого входит рациональное питание школьников. «В рамках проекта „Здоровая школа“ мы постоянно организовываем встречи детей и родителей с врачами — узкими специалистами (эндокринологи, гастроэнтерологи, стоматологи), проводим семинары для педагогов, мастер-классы тренеров спортивных клубов, шеф-поваров тюменских ресторанов и огромное количество конкурсов, направленных в первую очередь на формирование навыков здорового образа жизни в семье», — отметила в своем выступлении Любовь Гнусарева, первый заместитель директора департамента образования Администрации города Тюмени.
По витаминному и минеральному составу кроличье мясо превосходит все остальные виды, поэтому полностью подходит для питания детей
На сегодняшний день питание школьников осуществляется по 10-дневному меню, утвержденному Управлением Ростпотребнадзора по Тюменской области. Организаторами школьного питания в нашем городе выступают два крупных предприятия — комбинаты школьного питания «Центральный» и «Калининский».
В этом году в 5 школах города в рацион школьников введено мясо кролика. По словам главного технолога ОАО «КШП «Центральный» Дениса Агеева, мясо кролика — это диетический и экологически чистый продукт. По витаминному и минеральному составу кроличье мясо превосходит все остальные виды, поэтому полностью подходит для питания детей. Уже до конца этого учебного года данный продукт будет введен в рацион всех школьников города.
Уже до конца этого учебного года мясо кролика будет введено в рацион всех школьников города
Отметим, что в каждом образовательном учреждении организована бракеражная комиссия, осуществляющая контроль питания, в состав которой входят представители родительской общественности.
По окончанию теоретической части, родителей пригласили пройти в столовую, чтобы лично оценить, чем питаются их дети. Для дегустации было представлено всё, что входит в рацион детей на неделю: вторые блюда, салаты и напитки. «К сожалению, мой ребенок любит есть макароны и сосиски. А вот рыбную продукцию, мясную, котлеты очень редко. Как правило, булочки на первом месте. Мне, кстати, рыба очень понравилась, запеканка очень вкусная», — говорит мама ученика школы № 89 г. Тюмени Лилиана Паненкова.
Без домашнего задания родители не остались. Председатели Управляющих советов должны донести полученную информацию до родительской общественности своих школ, принимать непосредственное участие в организации школьного питания и, конечно же, принять участие в проекте «Здоровая школа», сообщает пресс-служба департамента образования администрации Тюменской области.
Фото: http://friding.clan.su