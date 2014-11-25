В 5 тюменских школах будут кормить кроликом

По окончанию теоретической части, родителей пригласили пройти в столовую, чтобы лично оценить, чем питаются их дети. Для дегустации было представлено всё, что входит в рацион детей на неделю: вторые блюда, салаты и напитки. «К сожалению, мой ребенок любит есть макароны и сосиски. А вот рыбную продукцию, мясную, котлеты очень редко. Как правило, булочки на первом месте. Мне, кстати, рыба очень понравилась, запеканка очень вкусная», — говорит мама ученика школы № 89 г. Тюмени Лилиана Паненкова.