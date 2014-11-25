nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы стали активнее консультироваться по госуслугам

25 ноября 2014, 18:02
Специалисты Центра телефонного обслуживания Тюменской области отмечают увеличение количества запросов. Согласно статистике call-центра, в сентябре число звонков возросло в два раза и составило более 19 тысяч. Такая тенденция сохраняется на протяжении трех месяцев.

Как отмечают в департаменте информатизации Тюменской области, резкий скачок связан с сезонным фактором. Наиболее часто граждане обращаются за различными консультациями по государственным и муниципальным услугам, при этом темы, волнующие граждан, не меняются.

На первом месте рейтинга по госуслугам обращения, связанные с универсальными электронными картами. Вторую строчку занимает тема предоставления социальной поддержки в виде пособия на ребенка, третьей в рейтинге является выдача и замена паспорта. Также граждан интересуют ежемесячные пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет, возмещение за ЖКУ, выдача и замена загранпаспорта и другие вопросы. Кроме того, с августа в call-центр на горячую линию регулярно поступают звонки от вынужденных переселенцев с территории Украины. Впрочем, популярность этой горячей линии невелика: с августа по ноябрь поступило всего 486 обращений. В основном, граждане Украины обращаются по вопросам социального обеспечения, гражданства, регистрации и виз. Всего же с января 2014 года в Центр телефонного обслуживания поступило около 100 тысяч звонков.

Информационно-справочная служба Тюменской области включает в себя несколько горячих линий: по вопросам государственных и муниципальных услуг; единый социальный телефон; техническая поддержка региональной сети бесплатного интернета «TyumenFree»; по вопросам получения и использования универсальной электронной карты.

#Новости#Департамент информатизации#Обращения граждан#Консультации#Телефоны#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25