Тюменцы стали активнее консультироваться по госуслугам

На первом месте рейтинга по госуслугам обращения, связанные с универсальными электронными картами. Вторую строчку занимает тема предоставления социальной поддержки в виде пособия на ребенка, третьей в рейтинге является выдача и замена паспорта. Также граждан интересуют ежемесячные пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет, возмещение за ЖКУ, выдача и замена загранпаспорта и другие вопросы. Кроме того, с августа в call-центр на горячую линию регулярно поступают звонки от вынужденных переселенцев с территории Украины. Впрочем, популярность этой горячей линии невелика: с августа по ноябрь поступило всего 486 обращений. В основном, граждане Украины обращаются по вопросам социального обеспечения, гражданства, регистрации и виз. Всего же с января 2014 года в Центр телефонного обслуживания поступило около 100 тысяч звонков.