Тюменцев ждут на кастинг в «Дом 2»

Напомним, пару лет назад корреспонденту NashGorod.ru не удалось попасть в ряды тех, кто будет строить свою любовь на телепроекте. «Вы никого и ничем не удивите и через неделю уже вылетите», — так оценили его личность члены «отборочной комиссии».