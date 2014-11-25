Тюменцев ждут на кастинг в «Дом 2»

«Нам нужны интересные люди», — рассказала девушка, которая ведет запись на кастинг. Особых требований нет, но есть ограничения по возрасту: девушки должны быть не старше 27 лет, молодые люди — не старше 30 лет.
Кастинг в «Дом 2» пройдет 29 ноября с 11:00 до 18:00 по адресу: улица Геологоразведчиков 28А. Необходимо предварительно записаться по тел: 8-985-855-55-34.
Напомним, пару лет назад корреспонденту NashGorod.ru не удалось попасть в ряды тех, кто будет строить свою любовь на телепроекте. «Вы никого и ничем не удивите и через неделю уже вылетите», — так оценили его личность члены «отборочной комиссии».
Однако Тюмень успела оставить след на телепроекте: наш город представляла Алена Водонаева — сейчас она работает фотомоделью, и Элина Камирен (Карякина). Кстати, сейчас Элина находится в Тюмени — она беременна и решила родить малышку здесь.