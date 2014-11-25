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Тюменцев ждут на кастинг в «Дом 2»

25 ноября 2014, 17:20
Если вам не дает покоя известность героев телешоу — приходите на кастинг в «Дом 2», который пройдет в Тюмени 29 ноября.
Сюжет
Тюмень

«Нам нужны интересные люди», — рассказала девушка, которая ведет запись на кастинг. Особых требований нет, но есть ограничения по возрасту: девушки должны быть не старше 27 лет, молодые люди — не старше 30 лет.

Кастинг в «Дом 2» пройдет 29 ноября с 11:00 до 18:00 по адресу: улица Геологоразведчиков 28А. Необходимо предварительно записаться по тел: 8-985-855-55-34.

Напомним, пару лет назад корреспонденту NashGorod.ru не удалось попасть в ряды тех, кто будет строить свою любовь на телепроекте. «Вы никого и ничем не удивите и через неделю уже вылетите», — так оценили его личность члены «отборочной комиссии».

Однако Тюмень успела оставить след на телепроекте: наш город представляла Алена Водонаева — сейчас она работает фотомоделью, и Элина Камирен (Карякина). Кстати, сейчас Элина находится в Тюмени — она беременна и решила родить малышку здесь.

#Новости#Дом-2#ТНТ#Кастинг#Тюмень#Ирина#Культура
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