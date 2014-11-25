Тюменца будут судить за ДТП во время тест-драйва

23 августа он в автосалоне взял на тест-драйв автомобиль Porsche Panamera 4S. Менеджер автосалона сел на переднее пассажирское сиденье, а друг обвиняемого — на заднее сиденье. Когда мужчина ехал по дороге в садоводческом товариществе «Суходольный», то менеджер предупредил его о крутом левом повороте впереди. Однако водитель «не вписался» в поворот.