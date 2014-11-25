Тюменца будут судить за ДТП во время тест-драйва

В Тюмени перед судом предстанет 22-летний водитель, который во время тест-драйва на Porsche Panamera 4S совершил ДТП с тяжкими последствиями.
23 августа он в автосалоне взял на тест-драйв автомобиль Porsche Panamera 4S. Менеджер автосалона сел на переднее пассажирское сиденье, а друг обвиняемого — на заднее сиденье. Когда мужчина ехал по дороге в садоводческом товариществе «Суходольный», то менеджер предупредил его о крутом левом повороте впереди. Однако водитель «не вписался» в поворот.
Автомобиль выехал на правую обочину и врезался в дерево. От удара машина перевернулась на крышу и ее отбросило на проезжую часть. Скользя по дороге, автомобиль врезался в дерево уже на левой обочине.
В результате аварии тяжкие телесные повреждения получил 27-летний друг обвиняемого. Ему диагностировали закрытые переломы тел трех грудных позвонков, переломы отростков седьмого шейного позвонка и левой локтевой кости. Менеджер серьезно не пострадал. Водитель за медицинской помощью не обращался.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управлять транспортным средством.