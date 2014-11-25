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Тюменские спортсмены устроят для особых детей декаду спорта

25 ноября 2014, 09:47
Известные тюменские спортсмены проведут серию мастер-классов для детей и молодежи, инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов, продлятся с 26 ноября по 2 декабря.
Сюжет
Дети

В числе участников мастер-класса — победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, призеры чемпионатов Европы и мира, сообщают в Департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени. Они проведут для особых детей занятия по иппотерапии, скалолазанию, лыжным гонкам, сноуборду и горным лыжам.

Ребята смогут получить советы и пообщаться с Елизаветой Радионовой, Игорем Лукиным, Луизой Носковой, Ольгой Мельник, Любовью Васильевой, Станиславом Чохлаевым, Игорем Плотниковым, призерами чемпионатов мира и Европы Станиславом Кокориным, Юлией Каплиной, Марией Красавиной и другими выдающимися спортсменами.

#Новости#Спортсмены#Дети#Инвалиды#Мастер-класс#Алексей#Общество
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