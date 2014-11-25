Тюменские спортсмены устроят для особых детей декаду спорта

В числе участников мастер-класса — победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, призеры чемпионатов Европы и мира, сообщают в Департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени. Они проведут для особых детей занятия по иппотерапии, скалолазанию, лыжным гонкам, сноуборду и горным лыжам.
Ребята смогут получить советы и пообщаться с Елизаветой Радионовой, Игорем Лукиным, Луизой Носковой, Ольгой Мельник, Любовью Васильевой, Станиславом Чохлаевым, Игорем Плотниковым, призерами чемпионатов мира и Европы Станиславом Кокориным, Юлией Каплиной, Марией Красавиной и другими выдающимися спортсменами.