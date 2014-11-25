Студентам могут отсрочить пересдачу экзаменов на два месяца

Так, вузы смогут назначать даты промежуточной аттестации (пересдачи) для ликвидации задолженности у студента не менее чем через два месяца после ее появления и не менее чем через три месяца в случаях, если задолженность образовалась в результате перехода из другого вуза.
«Закрепление необходимого для студентов времени подготовки к промежуточной аттестации позволит избежать формальных подходов в подготовке, а также стрессовых состояний, нередко возникающих при попытке освоить и улучшить знания по предмету в кратчайшие сроки», — пояснили в пресс-службе Минобрнауки.
В ведомстве также отметили, что предлагается внести пункт, согласно которому студент может лично обратиться с просьбой о проведении промежуточной аттестации ранее чем через два месяца, если он готов к пересдаче.
В настоящее время правила пересдачи экзамена или зачета устанавливаются вузами самостоятельно. Согласно данным Росстата, в России функционируют 578 государственных вузов и 391 частное учреждение высшего образования, количество студентов составляет порядка 5,5 млн человек.
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