Радик Ахметчанов: Табельное оружие — только для крайних случаев

Участковый уполномоченный отдела полиции № 2 Радик Ахметчанов привык к вниманию со стороны журналистов: год назад участвовал в эстафете олимпийского огня, а не так давно был выбран «Народным участковым» региона и в очередной раз победил в конкурсе профмастерства.
При этом на качестве работы Радика Ахметчанова частое появление на телеэкране и страницах газет не отразилось. Как он сам признается, выручают умение общаться с людьми, активность и способность оказаться в нужном месте в нужно время. В интервью корреспонденту Nasgorod.ru «народный участковый» рассказал о жителях Мыса, первом пойманном преступнике и единственном случае, когда пришлось стрелять из табельного оружия.
Расскажите, как проходит ваш рабочий день? Действительно ли участковому нужно 25 часов в сутки, чтобы успеть выполнить все обязанности?
— Если все делать быстро и грамотно распределить свои задачи, можно управиться за 10–12 часов, в течение рабочего дня. С утра проходит планерка, на которой мы узнаем обстановку в городе, получаем поступившие ориентировки. Кроме того, на планерке ставятся задачи по выявлению преступлений, составлению административных протоколов, проверке владельцев оружия. Потом расходимся по участкам, и начинается работа. Смотрим материалы проверок, обходим территорию, посещаем неблагополучных граждан, опрашиваем людей у подъездов. У бабушек всегда можно узнать, какая обстановка в доме: кто шумит, кто выпивает, в какую квартиру заехали новые жильцы. Если поступила важная информация — записываем, проверяем. Ну и работа с гражданами, которые приходят в участок.
С какими жалобами, вопросами, обращениями чаще всего приходят к вам жители Мыса?
— Чаще всего приходят за характеристиками, которые нужны, чтобы с учета сняться, на работу устроиться. Или за справками для школы или садика. Жалобы бывают — на шум по ночам, строительные работы у соседей и т.п. С ними и приходят на участок, и обращаются во время обхода. Все записываем, регистрируем, проверяем по местам. Если кто-то просит прийти, поговорить с шумными соседями — приходим, проводим профилактическую беседу. Если есть состав уголовного дела, к примеру, то передаем в оперативную часть отдела полиции.
А курьезные обращения бывают?
— Да, случается, что одна бабушка жалуется, что другая ее место на скамейке заняла. Или вот было в Тюмени авиашоу, один из жителей позвонил в дежурную часть и сообщил, что над Мысом летают самолеты и вертолеты. Мол, разберитесь.
Насколько часто вы навещаете неблагополучных граждан — ранее судимых, алкоголиков, проблемных подростков? И много ли таких граждан у вас на участке?
— Стараюсь посещать чаще, чем положено по приказу, потому что чем чаще мы с ними видимся, тем меньше вероятность, что они что-то натворят. Раз в месяц точно посещаю. Тем более, что их не так много, практически за один вечер можно всех обойти, проверить.
На сайте Nashgorod.ru многие жалуются в комментариях к новостям, что не знают своего участкового. Вас на участке все знают?
— Я сейчас один остался на четыре участка. На моем «родном» участке меня практически все знают, на других — основном те, кто обращался. Вообще на Мысу отзывчивые люди. Кому-то я даже могу позвонить чуть ли не среди ночи, попросить быть понятым или поработать статистом на опознании — и человек согласится. Даже бывшие жулики есть, которые соглашаются помочь.
Но в целом сейчас текучка кадров: кто-то пришел работать, не справился, ушел, а место долго остается вакантным. И во многих отделах так — один участковый на несколько территорий. Поэтому люди и не знают своих участковых. Или район спокойный: людям нет нужды обращаться к участковому, вот они его и не знают. Хотя, конечно, участковый — человек, который работает на земле, с людьми, он должен ходить по району, чтобы его знали и видели.
Есть ли у участковых такое понятие как «карьерная лестница»? Где вы себя видите через пять-десять лет?
— Не знаю даже. Через десять лет я уже на пенсии буду. Сейчас меня в моей работе все устраивает. Участковым можно работать, главное — чтобы было желание и рвение. Мне нравится общаться каждый день с новыми людьми, которые приходят с разными вопросами.
Участковый должен быть немного психологом?
— Конечно, каждый сотрудник полиции — это еще и хороший психолог. Многое зависит от того. Как ты с человеком общаешься. Если ты всегда суровый и грубый, кто тебе что расскажет? Где-то нужно улыбнуться, посмеяться, расположить к себе человека, даже если это жулик. Участковый должен видеть психологическое состояние человека, понимать, например, нервничает он или нет. Можно даже закурить предложить, чтобы собеседник расслабился. Также нужно понимать, что многим людям для того, чтобы они исправились, достаточно дать второй шанс, пожалеть. Вот, к примеру, человек паспорт потерял, я должен был ему штраф выписать, но ограничился беседой. Пусть знает: участковый сделал устное предупреждение, в следующий раз накажет.
А самое сложное в работе что?
— Для меня нет ничего сложного, на самом деле. Если человек любит и знает свою работу, то какие могут быть сложности?
Табельным оружием часто приходится пользоваться?
— Табельным оружием, в основном, пользуюсь на различных соревнованиях по профмастерству, на эстафетах. В работе применял всего один раз — в августе этого года. Находился на дежурных сутках в отделе полиции № 2, когда поступило два вызова через 02. Сообщили, что бешеная собака кидается на людей. Я с оперуполномоченным выехал в поселок Дорожный. Приехали на адрес, увидели, что мужчина лежит, а собака ему дерет плечи и шею. Собака большая, агрессивная, люди пытались ее лопатами отгонять, но она не уходила. Пришлось применить табельное оружие, два раз выстрелил.
А когда задерживаете какого-нибудь бандита, даже не угрожаете пистолетом? Мол, стой, а то стрелять буду.
— Все, конечно, зависит от ситуации. Чаще всего, я читаю, от того, что ты машешь пистолетом, только вред может быть. Достал оружие, крикнул: «Стоять! Полиция!», а преступник повел себя неадекватно. К тому же, чаще всего, нет времени на то, чтобы подумать и вытащить пистолет, действовать нужно молниеносно, принимать решения без промедления. Вот в том случае, когда грабитель на тюменок с отверткой нападал, от меня зависела жизнь девушки. Разбойник приставил отвертку к ее шее, и если бы я закричал: «Полиция», он, возможно, стал бы еще агрессивнее и мог ей навредить. А так я очень быстро схватил его за руку, выхватил отвертку, скрутил. Грабитель даже понять ничего не успел, очнулся в отделе полиции уже. Так что, табельное оружие достаю только в самых крайних случаях, если нужно кого-то припугнуть. Но на человека еще ни разу всерьез пистолет не наводил, не возникало таких ситуаций.
А как первый раз задержали преступника — помните?
— В 2007 году, когда я еще был курсантом, произошла такая история. Во время суточного увольнения я находился у приятеля в квартире и услышал звон бьющегося стекла. Как оказалось, воры лезли в квартиру на втором этаже через крышу магазина, расположенного на первом, и разбили в ней окно. Времени медлить не было. После звонка в милицию я выбежал из дома, обошел его и пошел навстречу одному из жуликов, который как раз вылез из окна уже с пакетами. Говорю ему: «Парень, сколько времени?». Опять же, если бы я сказал: «Стой, полиция!», он бы побежал. А так я был в гражданской одежде, вор ничего не заподозрил и отвлекся, чтобы посмотреть на часы. А я его задержал. Потом приехала охрана, поймала второго вора. Через некоторое время мне даже грамоту дали.
Я так понимаю по ответам, что вам часто везет?
— Скорее это не везение, а какое-то чутье: я появляюсь именно в том месте, где нужно, в самый ответственный момент. Может быть, просто потому, что я сам по себе мобильный, оперативный, всегда в движении. Никогда не сижу просто так. Мне иногда говорят: «Радик — ты прям супергерой какой-то, все знаешь, все умеешь», а я просто чувствую себя на работе как рыба в воде.
Беседовала Татьяна Долгова