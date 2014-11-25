Радик Ахметчанов: Табельное оружие — только для крайних случаев

— Все, конечно, зависит от ситуации. Чаще всего, я читаю, от того, что ты машешь пистолетом, только вред может быть. Достал оружие, крикнул: «Стоять! Полиция!», а преступник повел себя неадекватно. К тому же, чаще всего, нет времени на то, чтобы подумать и вытащить пистолет, действовать нужно молниеносно, принимать решения без промедления. Вот в том случае, когда грабитель на тюменок с отверткой нападал, от меня зависела жизнь девушки. Разбойник приставил отвертку к ее шее, и если бы я закричал: «Полиция», он, возможно, стал бы еще агрессивнее и мог ей навредить. А так я очень быстро схватил его за руку, выхватил отвертку, скрутил. Грабитель даже понять ничего не успел, очнулся в отделе полиции уже. Так что, табельное оружие достаю только в самых крайних случаях, если нужно кого-то припугнуть. Но на человека еще ни разу всерьез пистолет не наводил, не возникало таких ситуаций.