Леонид Рошаль: в Тюмени должно быть больше качественных врачей

«Тюменское региональное медицинское общество является одним из передовых у нас. Работает достаточно активно, имеет много хороших идей. Наша общая основная задача сделать так, чтобы в России и в Тюмени было больше качественных врачей. Поэтому надо ввести непрерывное образование врачей и работать по профессиональным стандартам. Сделать так, чтобы врач имел мотивацию к постоянному росту, — сказал он. — Мы придаем огромное значение развитию профессиональных организаций, которые берут на себя ответственность за качество подготовки медработников и врачей. Мировой опыт показал, если за качество отвечают сами врачи — это самый правильный путь. В этом плане Тюмень продвинулась вперед, они уже вводят элементы непрерывного образования, и далее мы придем к выдаче разрешения на допуск к профессии. Не каждый доктор, который окончил ординатуру, например педиатр или хирург, может стать врачом. Надо показать, что он может сделать в зависимости от своей квалификационной категории. Это новый подход, он нуждается в совершенствовании, и та работа, которая проводится Тюменским региональным медицинским обществом, для нас очень важна».