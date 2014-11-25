Леонид Рошаль: в Тюмени должно быть больше качественных врачей

«Тюменское региональное медицинское общество является одним из передовых у нас. Работает достаточно активно, имеет много хороших идей. Наша общая основная задача сделать так, чтобы в России и в Тюмени было больше качественных врачей. Поэтому надо ввести непрерывное образование врачей и работать по профессиональным стандартам. Сделать так, чтобы врач имел мотивацию к постоянному росту, — сказал он. — Мы придаем огромное значение развитию профессиональных организаций, которые берут на себя ответственность за качество подготовки медработников и врачей. Мировой опыт показал, если за качество отвечают сами врачи — это самый правильный путь. В этом плане Тюмень продвинулась вперед, они уже вводят элементы непрерывного образования, и далее мы придем к выдаче разрешения на допуск к профессии. Не каждый доктор, который окончил ординатуру, например педиатр или хирург, может стать врачом. Надо показать, что он может сделать в зависимости от своей квалификационной категории. Это новый подход, он нуждается в совершенствовании, и та работа, которая проводится Тюменским региональным медицинским обществом, для нас очень важна».
Отметим, некоммерческое партнерство «Тюменское региональное медицинское общество» было создано в 2009 году. Совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области организация ведет работу по передаче полномочий в рамках проведения аттестации медицинских работников. Как сообщает пресс-служба ТРМО, процесс всеобщей аккредитации среди врачей начнется в 2016 году. Аккредитация будет принципиально отличаться от сертификации, которую в обязательном порядке проходят работники здравоохранения в настоящее время. Экспертные группы врачей будут сами оценивать будущих специалистов, их квалификацию и подготовку. В случае несоблюдения врачом профессиональных норм, за его ошибки будут отвечать профессиональные сообщества, которые выдали ему разрешение на медицинскую деятельность. В настоящее время две медицинские ассоциации уже проводят аттестацию самостоятельно. «Мы хотим идти вперед и участвовать во всех процессах, которые происходят в России.
Мы хотим быть передовыми. Возможно на этом пути что-то будет не получаться, но вслед за нами люди пойдут по проторенной дорожке. Если бы нас не поддерживала Национальная медицинская палата, наши учредители и правительство Тюменской области, у нас бы ничего не получилось. Когда есть взаимодействие и взаимопонимание, то думаю, что нам удастся сделать первые шаги», — подчеркнул председатель правления ТРМО, профессор Евгений Чесноков.