nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вопрос губернатору выбираем вместе

24 ноября 2014, 11:31
В четверг, 27 ноября, губернатор Тюменской области Владимир Якушев в прямом эфире ТК «Тюменское время» ответит на вопросы жителей региона. Это традиционное ежегодное мероприятие.

Онлайн-трансляция будет идти на сайтах интернет-газеты «Вслух.ру», информационного агентства «Тюменская линия», «Мой портал» и портале правительства Тюменской области www.admtyumen.ru.

Свой вопрос вы можете задать по электронной почте — [email protected]. Начиная с 10 часов вторника (25 ноября) вопросы принимаются также по телефону «горячей линии» — 8-(3452)- 68 88–86. 25 и 26 ноября — с 10–00 до 18 часов, 27 ноября с 10 часов до окончания прямого эфира. Задавая вопрос, не забудьте представиться, оставить адрес и телефон для обратной связи, уточняют в пресс-службе главы региона.

NashGorod.ru так же, как и ряд других изданий, задаст свой вопрос губернатору. Каждый пользователь портала может предложить вопрос в комментариях под этим текстом. 26 ноября редакция отберет лучшие вопросы и голосованием будет определено, какой вопрос будет задан главе региона на встрече.

Напомним, что совсем недавно Владимир Якушев обращался с ежегодным посланием к Тюменской областной Думе «О положении дел в области», которое и может быть ориентиром для формулировки вопросов.

#Новости#Прямая линия#Владимир Якушев#Губернатор#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25