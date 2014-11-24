Вопрос губернатору выбираем вместе

Онлайн-трансляция будет идти на сайтах интернет-газеты «Вслух.ру», информационного агентства «Тюменская линия», «Мой портал» и портале правительства Тюменской области www.admtyumen.ru.
Свой вопрос вы можете задать по электронной почте — [email protected]. Начиная с 10 часов вторника (25 ноября) вопросы принимаются также по телефону «горячей линии» — 8-(3452)- 68 88–86. 25 и 26 ноября — с 10–00 до 18 часов, 27 ноября с 10 часов до окончания прямого эфира. Задавая вопрос, не забудьте представиться, оставить адрес и телефон для обратной связи, уточняют в пресс-службе главы региона.
NashGorod.ru так же, как и ряд других изданий, задаст свой вопрос губернатору. Каждый пользователь портала может предложить вопрос в комментариях под этим текстом. 26 ноября редакция отберет лучшие вопросы и голосованием будет определено, какой вопрос будет задан главе региона на встрече.
Напомним, что совсем недавно Владимир Якушев обращался с ежегодным посланием к Тюменской областной Думе «О положении дел в области», которое и может быть ориентиром для формулировки вопросов.