Вопрос губернатору выбираем вместе

NashGorod.ru так же, как и ряд других изданий, задаст свой вопрос губернатору. Каждый пользователь портала может предложить вопрос в комментариях под этим текстом. 26 ноября редакция отберет лучшие вопросы и голосованием будет определено, какой вопрос будет задан главе региона на встрече.