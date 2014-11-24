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В ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

24 ноября 2014, 13:10
Сегодня, 24 ноября, около семи часов утра на 7 км трассы Екатеринбург — Тюмень (новое направление) произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, еще семь госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Тюмени в направлении уральской столицы, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «Газелью», задев также по касательной две иномарки — Toyota Yaris и Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП водитель «двенадцатой» 1988 года рождения, со стажем вождения четыре с половиной года, и пассажир «Газели» скончались на месте.

Госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение семь человек — водитель и пять пассажиров «Газели», а также девушка-пассажир «двенадцатой». Личности и травмы пострадавших уточняются, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Также известно, что в «Газели» находились рабочие, направлявшиеся из Екатеринбурга на БАЭС (Белоярскую атомную электростанцию), всего в салоне транспортного средства, кроме водителя, находились шесть человек.

На месте аварии работают госавтоинспекторы и дознаватели. Водители Toyota Yaris и Mitsubishi Pajero не пострадали.

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