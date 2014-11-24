В ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Тюмени в направлении уральской столицы, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «Газелью», задев также по касательной две иномарки — Toyota Yaris и Mitsubishi Pajero.