В ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Тюмени в направлении уральской столицы, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «Газелью», задев также по касательной две иномарки — Toyota Yaris и Mitsubishi Pajero.
В результате ДТП водитель «двенадцатой» 1988 года рождения, со стажем вождения четыре с половиной года, и пассажир «Газели» скончались на месте.
Госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение семь человек — водитель и пять пассажиров «Газели», а также девушка-пассажир «двенадцатой». Личности и травмы пострадавших уточняются, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Также известно, что в «Газели» находились рабочие, направлявшиеся из Екатеринбурга на БАЭС (Белоярскую атомную электростанцию), всего в салоне транспортного средства, кроме водителя, находились шесть человек.
На месте аварии работают госавтоинспекторы и дознаватели. Водители Toyota Yaris и Mitsubishi Pajero не пострадали.