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Тюменка ищет свидетелей воскресного ДТП на Ямской

24 ноября 2014, 14:38
В Тюмени ищут очевидцев ДТП, случившегося в воскресенье днем, 23 ноября, на улице Ямской, возле архитектурно-строительного госуниверситета. По словам одной из участниц ДТП, из-за резкого маневра автомобиля Kia ее Ford Focus вынесло на тротуар и перевернуло.

В Тюмени ищут очевидцев ДТП, случившегося в воскресенье днем, 23 ноября, на улице Ямской, возле архитектурно-строительного госуниверситета. По словам одной из участниц ДТП, из-за резкого маневра автомобиля Kia ее Ford Focus вынесло на тротуар и перевернуло.

Инцидент произошел вчера в 15:30. Часом позже водитель пострадавшего автомобиля — Юлия, разместила в соцсетях сообщение с просьбой откликнуться всех, кто стал свидетелем аварии. «Отзовитесь, пожалуйста, если кто видел это происшествие. Машина просто скрылась с места происшествия, а нас с ребенком чуть на тот свет не отправили. С нами всё в порядке, шок только, да и ребенка жалко — он ещё малыш. А этот водитель, который выскочил на главную дорогу, даже не вышел, не посмотрел всё ли в порядке», — пишет тюменка. По словам Юлии, близкорасположенные к месту аварии камеры не помогли установить «подрезавший» их автомобиль — на видеозаписях не видно госномер быстро уехавшей машины. Единственное, что девушке удалось запомнить, это марку и цвет автомобиля — белый или серебристый Kia.

В областном ГИБДД отметили, что несмотря на серьезное повреждения автомобиля, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются специалистами.

Всех, кто стал очевидцами данной аварии, Юлия просит обраться по телефону 8-919-955-44-76 или 02.

#Новости#Автомобили#Свидетели#Транспорт#Маша#Общество
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