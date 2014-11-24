Тюменка ищет свидетелей воскресного ДТП на Ямской

Инцидент произошел вчера в 15:30. Часом позже водитель пострадавшего автомобиля — Юлия, разместила в соцсетях сообщение с просьбой откликнуться всех, кто стал свидетелем аварии. «Отзовитесь, пожалуйста, если кто видел это происшествие. Машина просто скрылась с места происшествия, а нас с ребенком чуть на тот свет не отправили. С нами всё в порядке, шок только, да и ребенка жалко — он ещё малыш. А этот водитель, который выскочил на главную дорогу, даже не вышел, не посмотрел всё ли в порядке», — пишет тюменка. По словам Юлии, близкорасположенные к месту аварии камеры не помогли установить «подрезавший» их автомобиль — на видеозаписях не видно госномер быстро уехавшей машины. Единственное, что девушке удалось запомнить, это марку и цвет автомобиля — белый или серебристый Kia.