С участковых снимут ответственность за диспансеризацию населения

«Во-вторых, в определенной степени мы сниманием ответственность с участковых врачей за обязательную диспансеризацию пациентов на его участке. Врач не может отвечать за человека, который не хочет приходить на прием, — отметил Леонид Рошаль. — Мы не хотим делать врача крайним. Ответственность остается за организацию работы, она лежит на заведующей поликлиники или отделением. Но это не значит, что диспансеризация должна откладывать отпечаток на конкретного врача».