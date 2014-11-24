С участковых снимут ответственность за диспансеризацию населения

По его словам, в данный момент рассматривается вопрос усовершенствования системы диспансеризации. В ближайшее время планируется уменьшить количество отчетности и документооборота.
«Во-вторых, в определенной степени мы сниманием ответственность с участковых врачей за обязательную диспансеризацию пациентов на его участке. Врач не может отвечать за человека, который не хочет приходить на прием, — отметил Леонид Рошаль. — Мы не хотим делать врача крайним. Ответственность остается за организацию работы, она лежит на заведующей поликлиники или отделением. Но это не значит, что диспансеризация должна откладывать отпечаток на конкретного врача».
Дело в том, что согласно приказу от 03.12. 2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», именно врач-терапевт обязан мотивировать пациентов к прохождению диспансеризации. Однако никаких реальных инструментов влияния на поведение пациентов у врачей нет. Врачи отмечают, что пока пациенты не заинтересованы в сохранении своего здоровья и прохождении профилактических осмотров. Об этом сообщает «Российская газета».
Фото: susanin.udm.ru