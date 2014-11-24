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После застолья случайные знакомые угнали у тюменца автомобиль

24 ноября 2014, 13:31
В выходные в отдел полиции № 5 поступило сообщение об угоне автомобиля. Как рассказал полицейским хозяин Honda Prelude, ключи от автомобиля у него похитили двое малознакомых людей, с которыми он распивал спиртные напитки.
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Полиция

В выходные в отдел полиции № 5 поступило сообщение об угоне автомобиля. Как рассказал полицейским хозяин Honda Prelude, ключи от автомобиля у него похитили двое малознакомых людей, с которыми он распивал спиртные напитки.

В ходе грамотной отработки района по путям возможного отхода подозреваемых инспекторами ГИБДД транспортное средство было обнаружено, а водитель и пассажир задержаны. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, 25-летний тюменец, находившийся за рулем, похитил ключи во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, до этого вечера молодые люди не были знакомы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение).

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