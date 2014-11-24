После застолья случайные знакомые угнали у тюменца автомобиль

В выходные в отдел полиции № 5 поступило сообщение об угоне автомобиля. Как рассказал полицейским хозяин Honda Prelude, ключи от автомобиля у него похитили двое малознакомых людей, с которыми он распивал спиртные напитки.
В ходе грамотной отработки района по путям возможного отхода подозреваемых инспекторами ГИБДД транспортное средство было обнаружено, а водитель и пассажир задержаны. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, 25-летний тюменец, находившийся за рулем, похитил ключи во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, до этого вечера молодые люди не были знакомы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение).