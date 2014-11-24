Одна из самых популярных молодых певиц Ёлка — в Тюмени

По словам исполнительницы, свой псевдоним — а настоящее ее имя Лиза Иванцив — она не придумывала специально. С одиннадцати лет её все стали называть Ёлкой, после того, как «один из друзей ляпнул: „Ёлка“, кто-то услышал — и понеслось». «…да я на своё имя с одиннадцати лет не откликаюсь. Даже мама Ёлочкой зовет. Только папа всё помнит и очень неадекватно реагирует, когда моё имя забывают друзья. Он им сразу всю растительность Красной книги перечисляет, особенно когда в ночи звонят», — рассказывала артистка в одном из интервью.