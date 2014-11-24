Одна из самых популярных молодых певиц Ёлка — в Тюмени

По словам исполнительницы, свой псевдоним — а настоящее ее имя Лиза Иванцив — она не придумывала специально. С одиннадцати лет её все стали называть Ёлкой, после того, как «один из друзей ляпнул: „Ёлка“, кто-то услышал — и понеслось». «…да я на своё имя с одиннадцати лет не откликаюсь. Даже мама Ёлочкой зовет. Только папа всё помнит и очень неадекватно реагирует, когда моё имя забывают друзья. Он им сразу всю растительность Красной книги перечисляет, особенно когда в ночи звонят», — рассказывала артистка в одном из интервью.
В начале карьеры музыкальные журналисты выделяли Ёлку прежде всего за её неординарные вокальные данные. Скромная украинская девушка из Ужгорода покорила всю Россию. То публика распевала «Девочка в маленьком „Пежо“», то «Город обмана».
Широкая популярность пришла к Елке в 2012 году, когда она выпустила свой четвертый студийный альбом под названием «Точки расставлены». Главные хиты альбома «Прованс», «Около тебя», «На большом воздушном шаре» постоянно слушали на радиостанциях, где они занимали верхние строчки хит-парадов. Так Елка стала еще известнее, особенно в рядах молодежи. По итогам 2011 года Елка признана самой перспективной и востребованной российской исполнительницей.
Необыкновенный голос, самобытный стиль, новые песни и уже полюбившиеся хиты. Все это Вас ждет 26 ноября в ресторане «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б) где пройдет концерт одной из самых популярных на сегодня молодых певиц — Ёлки.
Сбор гостей в 20:00.
Билеты: 1500, 2500, 3200 и 3800 рублей. VIP — 4500 рублей. Внимание! В день концерта цена билета может измениться.