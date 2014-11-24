Квартет тюменцев вошел в состав национальной сборной по биатлону

«Мы берём трёх проверенных бойцов: Екатерину Глазырину из Екатеринбурга, омичку Яну Романову и Екатерину Шумилову из Ханты-Мансийска. Также в Эстерсунд поедут югорчанка Дарья Виролайнен, Галина Нечкасова из Новосибирска и москвичка Ольга Подчуфарова. Ольга Якушова из Красноярска сначала отправится на первый этап Кубка IBU в Норвегию и наберёт там в спринте необходимые баллы для попадания на Кубок мира. После чего присоединится к основной команде в Эстерсунде, — сказал Владимир Борисович. Также Королькевич озвучил состав сборной на этап Кубка IBU. В Бейтостолен отправится тюменка Ольга Шестерикова. Среди тех, кто составит ей компанию», — югорчанка Евгения Волкова.