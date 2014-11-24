Квартет тюменцев вошел в состав национальной сборной по биатлону

В ряды команды вошли семь мужчин и столько же женщин. Представительниц прекрасного пола тренирует Владимир Королькевич.
«Мы берём трёх проверенных бойцов: Екатерину Глазырину из Екатеринбурга, омичку Яну Романову и Екатерину Шумилову из Ханты-Мансийска. Также в Эстерсунд поедут югорчанка Дарья Виролайнен, Галина Нечкасова из Новосибирска и москвичка Ольга Подчуфарова. Ольга Якушова из Красноярска сначала отправится на первый этап Кубка IBU в Норвегию и наберёт там в спринте необходимые баллы для попадания на Кубок мира. После чего присоединится к основной команде в Эстерсунде, — сказал Владимир Борисович. Также Королькевич озвучил состав сборной на этап Кубка IBU. В Бейтостолен отправится тюменка Ольга Шестерикова. Среди тех, кто составит ей компанию», — югорчанка Евгения Волкова.
Мужская сборная России находится сейчас в Норвегии. Главный тренер команды Александр Касперович при объявлении состава опирался на результат контрольной гонки — масс-старта.
В итоге в числе великолепной семёрки — квартет представителей Тюменского Центра олимпийской подготовки. Это — Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Печёнкин и Тимофей Лапшин, сообщает пресс-служба губернатора области. Компанию им составят Максим Цветков из Москвы, питерский спортсмен Дмитрий Малышко и воспитанник тюменского биатлона Антон Шипулин, представляющий Свердловскую область. Вся эта семёрка заняла первые 8 мест в контрольном масс-старте в Бейтостолене. Четвёртым там был ещё один тюменец — Иван Черезов. Но пока в сборной решили не брать его на Кубок мира. Вместе с югорчанами Алексеем Волковым и Евгением Боярских он выступит на Кубке IBU. Эти соревнования стартуют в Бейтостолене уже 29 ноября.