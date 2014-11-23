Тюменкам расскажут о грудном вскармливании

«Такие мероприятия мы проводим ежегодно в рамках онлайн конференций и прямых эфиров на радио. Консультировать женщин будут врачи преимущественно акушеро-гинекологического отделения. Этот проект очень популярен среди беременных, иногда даже будущие отцы приходят послушать», — отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюмени.