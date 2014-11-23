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Тюменкам расскажут о грудном вскармливании

23 ноября 2014, 14:21
В преддверии Дня матери в муниципальных поликлиниках города Тюмени пройдут тематические занятия в «Школах здоровья» в рамках городского проекта «Женское здоровье».
Сюжет
Тюмень

Занятия начнутся 24 ноября в поликлинике № 13 в 14 часов, в поликлинике № 6 в 14:30 и в поликлинике № 8 в 18 часов.

Как сообщает департамент здравоохранения города Тюмени, проект проводится с целью повышения уровня информированности женщин в вопросах сохранения и укрепления здоровья, современных методов контрацепции и профилактики онкозаболеваний.

«Такие мероприятия мы проводим ежегодно в рамках онлайн конференций и прямых эфиров на радио. Консультировать женщин будут врачи преимущественно акушеро-гинекологического отделения. Этот проект очень популярен среди беременных, иногда даже будущие отцы приходят послушать», — отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюмени.

Расписание занятий «Школ здоровья»

п/п

26.11.2014 г., 10.00

Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15

«Профилактика онкозаболеваний у женщин»

2.

28.11.2014 г., 13.00

Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15

«Грудное вскармливание. Преимущества. Сцеживание и хранение грудного молока. Профилактика мастита»

3.

28.11.2014 г., 16.00

Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15

«Профилактика заболеваний молочных желез. Самообследование молочных желез»

4.

29.11.2014 г., 12.00

Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15

«Методы контрацепции. Профилактика абортов»

5.

24.11.2014 г., 14.30

Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86

«Обследование на онкопатологию в условиях женской консультации»

6.

25.11.2014 г., 14.30

Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86

«Гормональная контрацепция, профилактика абортов»

7.

26.11.2014 г., 14.30 и 15.00

Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86

«Аборт и его последствия», «ВИЧ-инфекция. Профилактика внутриутробного инфицирования»

8.

27.11.2014 г., 14.30

Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86

«Грудное вскармливание»

9.

28.11.2014 г., 14.30

Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86

«Контрацепция после родов»

10.

27.11.2014 г., 14.30

Городская поликлиника № 7, ул. Луначарского 36

«Репродуктивное здоровье женщины»

11.

24.11.2014 г., 18.00

Городская поликлиника № 8, ул. Ватутина 10Б, тел.56-02-08

«Профилактика абортов. Современная контрацепция»

12.

26.11.2014 г., 18.00

Городская поликлиника № 8, ул. Ватутина 10Б, тел. 56-02-08

«Профилактика онкозаболеваний у женщин»

13.

27.11.2014 г., 14–00

Городская поликлиника № 12, ул. Олимпийская, 36/2, конференц-зал, тел. 35-36-43

«Современная контрацепция»

14.

24.11.2014 г., 14.00

Городская поликлиника № 13, конференц-зал, ул. Казачьи Луга 9/1, тел. 56-11-87

«Сохранение репродуктивного здоровья женщин»

15.

26.11.2014 г., 14.00

Городская поликлиника № 13, конференц-зал, ул. Казачьи Луга 9/1, тел. 56-11-87

«Профилактика онкозаболеваний у женщин — как образ жизни»

16.

27.11.2014 г., 15.00

Городская поликлиника № 13, конференц-зал, ул. Казачьи Луга 9/1, тел. 56-11-87

«Профилактика абортов»

Фото: kuponcho.ru

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