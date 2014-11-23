Тюменкам расскажут о грудном вскармливании

Занятия начнутся 24 ноября в поликлинике № 13 в 14 часов, в поликлинике № 6 в 14:30 и в поликлинике № 8 в 18 часов.
Как сообщает департамент здравоохранения города Тюмени, проект проводится с целью повышения уровня информированности женщин в вопросах сохранения и укрепления здоровья, современных методов контрацепции и профилактики онкозаболеваний.
«Такие мероприятия мы проводим ежегодно в рамках онлайн конференций и прямых эфиров на радио. Консультировать женщин будут врачи преимущественно акушеро-гинекологического отделения. Этот проект очень популярен среди беременных, иногда даже будущие отцы приходят послушать», — отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюмени.
Расписание занятий «Школ здоровья»
№ п/п
26.11.2014 г., 10.00
Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15
«Профилактика онкозаболеваний у женщин»
2.
28.11.2014 г., 13.00
Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15
«Грудное вскармливание. Преимущества. Сцеживание и хранение грудного молока. Профилактика мастита»
3.
28.11.2014 г., 16.00
Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15
«Профилактика заболеваний молочных желез. Самообследование молочных желез»
4.
29.11.2014 г., 12.00
Городская поликлиника № 1, пр. Заречный, 4, конференц-зал, тел. 47-62-15
«Методы контрацепции. Профилактика абортов»
5.
24.11.2014 г., 14.30
Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86
«Обследование на онкопатологию в условиях женской консультации»
6.
25.11.2014 г., 14.30
Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86
«Гормональная контрацепция, профилактика абортов»
7.
26.11.2014 г., 14.30 и 15.00
Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86
«Аборт и его последствия», «ВИЧ-инфекция. Профилактика внутриутробного инфицирования»
8.
27.11.2014 г., 14.30
Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86
«Грудное вскармливание»
9.
28.11.2014 г., 14.30
Городская поликлиника № 6, ул. пр. Геологоразведчиков, д. 13/1, кабинет № 1, тел. 28-08-82, 28-08-86
«Контрацепция после родов»
10.
27.11.2014 г., 14.30
Городская поликлиника № 7, ул. Луначарского 36
«Репродуктивное здоровье женщины»
11.
24.11.2014 г., 18.00
Городская поликлиника № 8, ул. Ватутина 10Б, тел.56-02-08
«Профилактика абортов. Современная контрацепция»
12.
26.11.2014 г., 18.00
Городская поликлиника № 8, ул. Ватутина 10Б, тел. 56-02-08
«Профилактика онкозаболеваний у женщин»
13.
27.11.2014 г., 14–00
Городская поликлиника № 12, ул. Олимпийская, 36/2, конференц-зал, тел. 35-36-43
«Современная контрацепция»
14.
24.11.2014 г., 14.00
Городская поликлиника № 13, конференц-зал, ул. Казачьи Луга 9/1, тел. 56-11-87
«Сохранение репродуктивного здоровья женщин»
15.
26.11.2014 г., 14.00
Городская поликлиника № 13, конференц-зал, ул. Казачьи Луга 9/1, тел. 56-11-87
«Профилактика онкозаболеваний у женщин — как образ жизни»
16.
27.11.2014 г., 15.00
Городская поликлиника № 13, конференц-зал, ул. Казачьи Луга 9/1, тел. 56-11-87
«Профилактика абортов»
Фото: kuponcho.ru