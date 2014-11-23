С тюменцами поделятся опытом путешествий по Азии

С 19 до 21 часа на семинаре выступят опытные путешественники-бизнесмены, которые не раз были в азиатских странах. Предприниматель и путешественник Александр Андросов расскажет о самостоятельном путешествии на автомобиле по Южной Корее, руководитель компании «Китай-Консалтинг» Денис Воронко поделится секретами ведения бизнеса с китайскими предпринимателями. От Артема Панферова, который провел на индонезийском острове Бали около года, услышим о жизни в Юго-Восточной Азии, о посещении Сингапура и Куала-Лумпура, сообщают организаторы.