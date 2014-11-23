nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

С тюменцами поделятся опытом путешествий по Азии

23 ноября 2014, 14:05
В Тюмени 27 ноября, в четверг, состоится бесплатный семинар для путешественников Asia Travel Workshop. Семинар пройдет в отеле «Ремезов» с 18:00 до 21:00.
Сюжет
Тюмень

Посетителей воркшопа ждет насыщенная программа: с 18 до 19 часов участники семинара смогут принять участие в фотосессии, сделать тайский экспресс-массаж, расписать руки в стиле мехенди. В рамках мероприятия состоится фотовыставка «I love Asia». Вход для участников мероприятия свободный.

С 19 до 21 часа на семинаре выступят опытные путешественники-бизнесмены, которые не раз были в азиатских странах. Предприниматель и путешественник Александр Андросов расскажет о самостоятельном путешествии на автомобиле по Южной Корее, руководитель компании «Китай-Консалтинг» Денис Воронко поделится секретами ведения бизнеса с китайскими предпринимателями. От Артема Панферова, который провел на индонезийском острове Бали около года, услышим о жизни в Юго-Восточной Азии, о посещении Сингапура и Куала-Лумпура, сообщают организаторы.

Директор туристической компании Weekend Евгения Мурзина расскажет о зимней полетной программе в азиатские страны из Тюмени. Кроме того, будет организована онлайн-связь с представителем Российского совета предпринимателей в Дубае Александром Кутуковым. В заключение участников семинара ожидает розыгрыш призов от партнеров мероприятия, в том числе планшета.

Организаторами мероприятия выступают туристическая компания Weekend и Agency of business communications при поддержке Областного бизнес-инкубатора, Торгово- промышленной палаты Тюменской области, молодежного крыла ТРО «ОПОРА России». Гостеприимный партнер мероприятия — отель «Ремезов».

Зарегистрироваться на бесплатный семинар Asia Travel Workshop, который пройдет 27 ноября в отеле «Ремезов» (ул. Грибоедова, 6, корпус 1/7) с 18 до 21 часа, можно на «Афише бизнес-событий Тюмени» http://www.afisha.bz/event/seminar-asia-travel-workshop

#Новости#Тюмень#Туризм#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25