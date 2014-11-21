За три года 600 врачей переехали в сельскую местность

Как рассказали в пресс-службе ТРО «Единая Россия», семье из двух специалистов по программе «Свой дом» удалось построить жилье площадью 96 квадратных метров за 1 млн 600 тысяч, чему они несказанно рады. То есть средства, выделенные по проекту «Земский доктор» были потрачены для решения жилищной проблемы, с привязкой к территории.