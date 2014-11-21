За три года 600 врачей переехали в сельскую местность

В режиме видеоконференции прошло расширенное заседание Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» на тему «Об обеспечении системы здравоохранения кадрами». Это одно из важнейших направлений работы, по мнению заместителя председателя Тюменской областной Думы, регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Земский доктор» Виктора Рейна.
«Наша кадровая программа вкраплена в программу социально-экономического развития. Мы составили реестр в разрезе каждого муниципального образования, учитывающий сельскую специфику: то, какие кадры нам нужны. У нас документально оформлены заказы по приемам и кадровой работе с Тюменской государственной медицинской академией, учреждениями среднего профобразования», — рассказал Виктор Рейн.
Региональный координатор проекта также поделился тем, как удается оперативно решать возникающие вопросы. Так, совместно с медакадемией был проведен социологический опрос, раскрывающий, насколько адаптировались молодые специалисты — участники программы. 40% опрошенных ответили, что уровень практических знаний оказался недостаточным.
«Мы сразу сделали вывод и смогли заложить в расходную часть бюджета с 2015 года вопрос, связанный с финансированием и укреплением материально-технической базы — это симуляционные классы в организациях среднего профобразования», — сообщил парламентарий.
Рейн также отметил, что многие молодые специалисты связывают свое будущее с жизнью в сельской местности только при условии развития деревни, поэтому в регионе начала работу программа «Социальное обустройство сельской территории».
«В рамках этой программы мы составляем кадровые реестры, берем под опеку всех „социальщиков“, предоставляем им на льготных условиях земельные участки», — подчеркнул Рейн.
Как рассказали в пресс-службе ТРО «Единая Россия», семье из двух специалистов по программе «Свой дом» удалось построить жилье площадью 96 квадратных метров за 1 млн 600 тысяч, чему они несказанно рады. То есть средства, выделенные по проекту «Земский доктор» были потрачены для решения жилищной проблемы, с привязкой к территории.
Фото: gorodkerch.com