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В выходные в «Солнечном» дети почувствуют себя телезвездами

21 ноября 2014, 12:40
По выходным в ноябре торгово-развлекательном центре «Солнечный» с 12 до18 часов проходят развлекательные программы для детей.
Сюжет
Дети

В эти выходные вы попадете на ТВ: вести программу будут стиляги, в 12 часов начнется концерт финалистки отборочного конкурса детского Евровидения Василисы Матвеевой. В 13:30 стартует обучающая игровая программа: «Круто, ты попал на ТВ», в 15 часов всем желающим начнут делать звездный аквагрим, а с 16:30 можно будет спеть в караоке.

Фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю. Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам. Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому ребятишкам будет комфортно. Подарки гарантируются!

Подробности расписания: vk.com/malloko

Адрес: Пермякова, 50б, ТРЦ «Солнечный», 2 этаж

#Новости#Дети#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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