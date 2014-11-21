В выходные в «Солнечном» дети почувствуют себя телезвездами

В эти выходные вы попадете на ТВ: вести программу будут стиляги, в 12 часов начнется концерт финалистки отборочного конкурса детского Евровидения Василисы Матвеевой. В 13:30 стартует обучающая игровая программа: «Круто, ты попал на ТВ», в 15 часов всем желающим начнут делать звездный аквагрим, а с 16:30 можно будет спеть в караоке.