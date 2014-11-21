В сети SPA-салонов и стриптиз-клубов предлагали секс за деньги

«Оперуполномоченные приняли решение о задержании лиц, причастных к совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 240, 241 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Вовлечение в занятия проституцией“, „Организация занятий проституцией“. Установлено, что участники группы под руководством жительницы Тюмени 1987 года рождения активно занимались вовлечением в занятие проституцией девушек, предпочтительно из числа несовершеннолетних и из других регионов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.