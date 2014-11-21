Тобольский район обогнал Тюмень по количеству ВИЧ-инфицированных

Как сообщает пресс-служба Центра профилактики и борьбы со СПИД, по итогам 10 месяцев 2014 года процент живущих ВИЧ — инфицированных в Тюменской области составил 0,87%. Первые три ранговых места с максимальными показателями регистрации ВИЧ — инфекции на 100 тысяч населения занимают Тобольский район, затем идет Тюменский район и Тюмень. На всех вышеперечисленных территориях показатели превышают среднеобластной — 94,6 на 100 тысяч населения.