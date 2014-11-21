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Тобольский район обогнал Тюмень по количеству ВИЧ-инфицированных

21 ноября 2014, 11:30
На 12% увеличилось количество ВИЧ-инфицированных в Тюменской области по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2014 года зарегистрировано 1333 случаев ВИЧ-инфекции.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Центра профилактики и борьбы со СПИД, по итогам 10 месяцев 2014 года процент живущих ВИЧ — инфицированных в Тюменской области составил 0,87%. Первые три ранговых места с максимальными показателями регистрации ВИЧ — инфекции на 100 тысяч населения занимают Тобольский район, затем идет Тюменский район и Тюмень. На всех вышеперечисленных территориях показатели превышают среднеобластной — 94,6 на 100 тысяч населения.

Среди вновь выявленных ВИЧ — инфицированных 531женщина и 802 мужчины. Общая доля заболевших мужчин тоже выше и составляет 61%. Возрастной срез заразившегося населения — это молодежь от 25 до 39 лет.

В этом году 304 ребенка от ВИЧ-инфицированных мам, заболевание получили только 9 детей. В прошлом году родилось 315 детей, ВИЧ — инфекция зарегистрирована у 14 детей.

Среди причин смерти ВИЧ — инфицированных в текущем году лидирует СПИД (98 случаев — 35,3 %) и туберкулез (54 случая -19,4 %). Сокращается доля смерти от передозировок, насильственной смерти и несчастных случаев.

Фото: osmanamad.ru

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