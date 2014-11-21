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Гендиректор ООО пыталась похитить из федерального бюджета 1,5 млн рублей

21 ноября 2014, 14:17
В 2012 году Наталья Х., являясь единственным участником и генеральным директором торговой компании ООО «Динат», предприняла попытку хищения из бюджета около 1,5 млн рублей под видом возмещения НДС. Уголовное дело прокуратурой Тюмени утверждено и направлено в суд.

По версии следствия, 11 февраля 2012 года Наталья представила в налоговую инспекцию уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2011 года, в которой отразила приобретение ООО «Динат» 10 дозаторов для автоматической фасовки сыпучих продуктов в большие мешки BIG-BAG (модель ДШФ-Б), стоимостью 9,7 млн рублей, и рассчитала НДС, подлежащий возврату из федерального бюджета. Он составлял 1 млн 485 тысяч рублей.

Налоговая инспекция для проверки обоснованности предъявления возмещения НДС запросила у ООО «Динат» документы, подтверждающие приобретение дозаторов. 17 февраля коммерсантка представила их. В ходе камеральной проверки инспекция выяснила, что компания фасовочное оборудование не приобретала и в августе 2012 года вынесла решение об отказе в возврате НДС. Гендиректор ООО обжаловала данное решение в арбитражный суд, однако в 2013 году суд признал законными действия налогового органа.

В 2014 году Наталья продала ООО «Динат», но избежать привлечения к уголовной ответственности за мошенничество ей не удалось.

Налоговая инспекция обратилась в правоохранительные органы. На основании собранных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области материалов было возбуждено уголовное дело. Прокуратура г. Тюмени утвердила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Динат» 40-летней Натальи Х. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение и материалы дела направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура города.

#Новости#Федеральный бюджет#НДС#Прокуратура г.Тюмени#Женя#Экономика
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