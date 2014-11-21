Гендиректор ООО пыталась похитить из федерального бюджета 1,5 млн рублей

Налоговая инспекция обратилась в правоохранительные органы. На основании собранных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области материалов было возбуждено уголовное дело. Прокуратура г. Тюмени утвердила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Динат» 40-летней Натальи Х. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение и материалы дела направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура города.