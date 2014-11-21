Алексей Шляков: Рок как феномен сдох, рэп — вот движущая сила бунта сейчас

— Нет, мы занимаемся творчеством, просто компиляция стилей сама по себе не является творчеством. Не пришло бы в голову, не пришло бы в дух обращение к истокам, ну и Бог с ним, это не мешает же заниматься вам каким-либо творчеством. Мне сейчас-то кажется, что первичным является выбор стиля, а уже вторичным подгонка своего внутреннего мира и восприятие под эти стили. Ведь нет такого: «А давайте играть дет-металл!» «А давайте играть!» «Значит, клавиши нам уже не подойдут, скрипки тоже долой». Мы же не даем название этому. Это уже журналисты или критики так или иначе оценивают и называют стиль творчества. А вот любой исполнитель, не важно, сколько он лет в рок-н-ролле, вчера ли взял в руки гитару или двадцать лет назад, он скажет вам «я не знаю, в каком стиле мы играем, мы играем свое что-то». Вы хотите сказать, что до вас этого не было? «Ну, может, это и было, мы играем альтернативу». Альтернативу чему вы играете? «Ну, в общем, это типа как бы… Короче, песни за нас сами расскажут…»