В печатные СМИ может вернуться реклама алкоголя и табака

«Нужно подумать в отношении дальнейшей либерализации ситуации на рекламном рынке. Определенные позитивные изменения происходят, вернули медицинские услуги, — отметил Волин. — Сказать с этой трибуны про то, что пора возвращать табак и алкоголь в телевизор, это, наверное, будет громко сказано, но в печатные СМИ мы точно считаем, что нужно возвращать»