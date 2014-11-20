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В печатные СМИ может вернуться реклама алкоголя и табака

20 ноября 2014, 12:27
Минкомсвязь выступает за возвращение рекламы табака и алкоголя в газеты и журналы. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин на конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАК).

По его словам, прогнозы ситуации на рекламном рынке РФ крайне пессимистичны. К 2015 году ожидается спад, особенно это касается телевидения и печатных СМИ.

«Нужно подумать в отношении дальнейшей либерализации ситуации на рекламном рынке. Определенные позитивные изменения происходят, вернули медицинские услуги, — отметил Волин. — Сказать с этой трибуны про то, что пора возвращать табак и алкоголь в телевизор, это, наверное, будет громко сказано, но в печатные СМИ мы точно считаем, что нужно возвращать»

По его мнению, стоит задуматься, в частности, о рекламе в СМИ национальных алкогольных брендов, вин. «Со стороны индустрии, если выработать консенсусную позицию и пойти по пути внесения изменений в закон о рекламе, то здесь со стороны министерства точно будет всесторонняя поддержка», — заверил Волин.

Ранее представители региональных СМИ предлагали разрешить рекламу табака и алкоголя в печатных изданиях. Как сказал 11 ноября на первом всероссийском совещании региональных СМИ в Екатеринбурге генеральный директор издательского дома «Каспий» Алексей Нечаев, традиционная аудитория печатных изданий — это люди старшего возраста, которые уже давно определились в своих привычках, и такая реклама не может их сильно изменить.

Фото: http://www.kommersant.ru

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