В печатные СМИ может вернуться реклама алкоголя и табака

По его словам, прогнозы ситуации на рекламном рынке РФ крайне пессимистичны. К 2015 году ожидается спад, особенно это касается телевидения и печатных СМИ.
«Нужно подумать в отношении дальнейшей либерализации ситуации на рекламном рынке. Определенные позитивные изменения происходят, вернули медицинские услуги, — отметил Волин. — Сказать с этой трибуны про то, что пора возвращать табак и алкоголь в телевизор, это, наверное, будет громко сказано, но в печатные СМИ мы точно считаем, что нужно возвращать»
По его мнению, стоит задуматься, в частности, о рекламе в СМИ национальных алкогольных брендов, вин. «Со стороны индустрии, если выработать консенсусную позицию и пойти по пути внесения изменений в закон о рекламе, то здесь со стороны министерства точно будет всесторонняя поддержка», — заверил Волин.
Ранее представители региональных СМИ предлагали разрешить рекламу табака и алкоголя в печатных изданиях. Как сказал 11 ноября на первом всероссийском совещании региональных СМИ в Екатеринбурге генеральный директор издательского дома «Каспий» Алексей Нечаев, традиционная аудитория печатных изданий — это люди старшего возраста, которые уже давно определились в своих привычках, и такая реклама не может их сильно изменить.
Фото: http://www.kommersant.ru