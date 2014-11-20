Тюменцы начали массово тонировать стекла автомобилей

Напомним, что ранее инспекторы ГИБДД имели право снять регистрационные номера за сверхнормативную тонировку автомобиля. Но вступившие в силу 15 ноября новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отменяют эту норму законодательства. Теперь нарушителю за чрезмерную любовь к тонировке грозит только штраф в 500 рублей.
Как радостно отмечают в тюменский автосервисах и тюнинг-центрах, за неделю желающих затонировать стекла заметно прибавилось. Например, как отмечают сотрудники автосервиса «АвтоСтандарт», с начала недели за тонировкой к ним обратились уже восемь человек. Хотя ранее за этой услугой обращались 1–2 человека в неделю.
В некоторых автосервисах на данную услугу даже образовалась очередь, и желающие украсить стекла теперь обслуживаются по записи. «С начала этой недели тонировка действительно стала вновь популярна, — рассказал порталу „Наш город“ Юрий — старший менеджер тюнинг-центра „Терминал“, — В день к нам поступают по 7–10 звонков — и это много, учитывая, что сейчас вообще не сезон для тонировки. Раньше тонировали в основном только задние стекла, а теперь обращаются и за тонировкой передних».
Отметим, что сверхнормативная тонировка передних боковых и лобового стекол по-прежнему является нарушением и карается штрафом в 500 рублей. В начале этой недели в Тюмени за незаконную тонировку к административной ответственности было привлечено порядка 80 автомобилистов.