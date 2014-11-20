Тюменцы начали массово тонировать стекла автомобилей

В некоторых автосервисах на данную услугу даже образовалась очередь, и желающие украсить стекла теперь обслуживаются по записи. «С начала этой недели тонировка действительно стала вновь популярна, — рассказал порталу „Наш город“ Юрий — старший менеджер тюнинг-центра „Терминал“, — В день к нам поступают по 7–10 звонков — и это много, учитывая, что сейчас вообще не сезон для тонировки. Раньше тонировали в основном только задние стекла, а теперь обращаются и за тонировкой передних».