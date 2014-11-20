Тюменцам предлагают стать геологами и бурильщиками за 9 месяцев

«Было время, в конце 90-х, когда нефтегазовые компании своей основной задачей видели извлечение прибыли, а все сервисные услуги отошли на второй план. Эти процессы коснулись геологии и бурения и отразились на рынке труда. Поскольку не были востребованы эти специальности, прекратился набор в вузы, уменьшилось количество профессионалов на предприятиях. В последние годы наблюдается увеличение объемов разработки месторождений, повсюду идет внедрение новых технологий, в том числе в области разработки трудно извлекаемых запасов, так называемых тризов», — рассказывает глава института.