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Тюменцам предлагают стать геологами и бурильщиками за 9 месяцев

20 ноября 2014, 14:39
Освоить востребованные специальности в Тюменском государственном нефтегазовом университете менее чем за год — это реально! В декабре в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров начинаются занятия по направлениям «Геология нефти газа» и «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Сюжет
Тюмень

Группы будущих геологов и бурильщиков почти набраны, но возможность вступить в их ряды еще есть. Получить высокооплачиваемые профессии можно на базе имеющегося высшего или среднего образования. Форма обучения — очно-заочная. 9 месяцев, 500 часов подготовки, 2 учебные сессии — и вы счастливый обладатель диплома о переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности по геологии или бурению.

Нефтегазовая отрасль сегодня стабильно нуждается в квалифицированных специалистах и готова платить им достойную зарплату. Топливно-энергетический комплекс страны ждет профессионалов, способных работать с использованием новейших технологий, убежден директор института Антон Яркин.

9 месяцев, 500 часов подготовки, 2 учебные сессии — и вы счастливый обладатель диплома о переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности по геологии или бурению

«Было время, в конце 90-х, когда нефтегазовые компании своей основной задачей видели извлечение прибыли, а все сервисные услуги отошли на второй план. Эти процессы коснулись геологии и бурения и отразились на рынке труда. Поскольку не были востребованы эти специальности, прекратился набор в вузы, уменьшилось количество профессионалов на предприятиях. В последние годы наблюдается увеличение объемов разработки месторождений, повсюду идет внедрение новых технологий, в том числе в области разработки трудно извлекаемых запасов, так называемых тризов», — рассказывает глава института.

На пульсе новейших технологий держит руку и Тюменский нефтегазовый университет. Здесь собран богатейший опыт развития отрасли, разработаны уникальные программы по геологии и бурению скважин. Занятия в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров проводят профессора и доценты ведущих кафедр ТюмГНГУ, а также опытные специалисты-практики из таких компаний как «Дойтаг дриллинг», «Шлюмберже», «РН-Уватнефтегаз».

Нефтегазовая отрасль сегодня стабильно нуждается в квалифицированных специалистах и готова платить им достойную зарплату

В распоряжении кафедр — суперсовременные лабораторные комплексы: учебный полигон с полноразмерной буровой установкой в поселке Успенка, буровые тренажеры, лаборатория бурового оборудования и инструмента, лаборатория технологии бурения и управления скважиной и т.д. Обучаться с прицелом на практические навыки смогут и слушатели геологического направления.

Для обучающихся открыты двери в лаборатории микроскопических исследований, геохимии горючих ископаемых, гидрогеохимии, грунтоведения и механики грунтов и другие. Часы учебы в институте, общение с преподавателями высокого класса слушателям запоминаются как самые позитивные и интересные, а полученный диплом придает уверенности в своих силах.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8(3452)39-03-74, 8(3452)39-03-75, 8(3452)28-00-06.

Фото: http://www.online-utility.org

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