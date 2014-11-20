Тюмень на первом месте среди городов с самым лучшим качеством жизни

На кафедре социологии Финансового университета при правительстве РФ проведено масштабное исследование качества жизни в 37 российских городах с населением более 500 000 человек. Эксперты оценили совокупность различных социально-экономических показателей, в том числе продолжительность жизни, качество медицины, доступность образования, уровень материального благополучия, обеспечение безопасности личности, удовлетворенность жизнью и другие. Рейтинг строился на основе статистических показателей и социологических данных, полученных в результате опросов населения. Людей спрашивали, насколько они довольны жизнью, доходами, дорогами, работой служб ЖКХ , медициной, а также планируют ли они переехать в ближайшие пару лет.