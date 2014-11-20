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Тюмень на первом месте среди городов с самым лучшим качеством жизни

20 ноября 2014, 08:52
Тюмень, Москва, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург вошли в пятерку городов с наивысшим индексом качества жизни.
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Тюмень

На кафедре социологии Финансового университета при правительстве РФ проведено масштабное исследование качества жизни в 37 российских городах с населением более 500 000 человек. Эксперты оценили совокупность различных социально-экономических показателей, в том числе продолжительность жизни, качество медицины, доступность образования, уровень материального благополучия, обеспечение безопасности личности, удовлетворенность жизнью и другие. Рейтинг строился на основе статистических показателей и социологических данных, полученных в результате опросов населения. Людей спрашивали, насколько они довольны жизнью, доходами, дорогами, работой служб ЖКХ, медициной, а также планируют ли они переехать в ближайшие пару лет.

На основе анализа всех данных был составлен рейтинг городов по качеству жизни. В десятку самых благополучных городов вошли Тюмень, Москва, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Оренбург. Самые низкие показатели оказались у Ульяновска, Кургана и Волгограда — последний замыкает рейтинг, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.

«Анализ показал, что в наибольшей степени на удовлетворенность людей своей жизнью влияют работа жилищно-коммунальных служб (сроки, качество обслуживания и ремонта жилья), уровень благоустройства города, состояние дорожного хозяйства, уровень дохода населения и работа учреждений сферы здравоохранения», — отмечают авторы исследования и добавляют: чем чаще люди сами собираются для решения общих городских проблем, тем лучше их социальное самочувствие.

#Новости#Рейтинги#Тюмень#Женя#Общество
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