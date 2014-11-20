«Стиль жизни» заплатит матери утонувшего юноши не 700 тысяч, а 1,5 млн

«Согласно действующему законодательству эксплуатация водных объектов в оздоровительных учреждениях запрещается без инструкторов по плаванию. Установлено, в оздоровительном комплексе инструктор по плаванию с 1 августа 2013 года ушла в отпуск. С 5 августа в отпуск отбыл и сам директор организации, возложив исполнение своих обязанностей на Альзинского. При этом руководитель обязал Альзинского подыскать спасателя в бассейн и в отсутствие спасателя эксплуатацию бассейна не осуществлять. Между тем, он указания директора не исполнил, что и привело 20 августа к гибели 19-летнего юноши», — отмечали ранее в пресс-службе прокуратуры области.