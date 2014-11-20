«Стиль жизни» заплатит матери утонувшего юноши не 700 тысяч, а 1,5 млн

ООО «Стиль жизни» заплатит тюменке, сын которой утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса, не 700 тысяч, как постановил суд ранее, а полтора миллиона.
Напомним, что несчастный случай произошел 20 августа прошлого года. В этот день 19-летний тюменец Юрий Кузьмин пошел купаться в бассейн «Стиля жизни» и там утонул.
«Его матери дали очень простой ответ: „Мы не несем за это ответственности! Он совершеннолетний!“ Как оказалось, Юра плавал совсем один, наблюдающего тренера и врача (а они обязаны присутствовать) в помещении не наблюдалось. Вскрытие показало, что он упал, ударился головой, но сознания не потерял. Его пальцы были ободраны, это означает, что он пытался выбраться из бассейна. Обнаружили его, когда было поздно», — рассказала ранее Ольга, друг семьи Юрия.
По факту гибели молодого человека проводили проверку сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области, было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора компании — 43-летнего Дмитрия Альзинского.
«Согласно действующему законодательству эксплуатация водных объектов в оздоровительных учреждениях запрещается без инструкторов по плаванию. Установлено, в оздоровительном комплексе инструктор по плаванию с 1 августа 2013 года ушла в отпуск. С 5 августа в отпуск отбыл и сам директор организации, возложив исполнение своих обязанностей на Альзинского. При этом руководитель обязал Альзинского подыскать спасателя в бассейн и в отсутствие спасателя эксплуатацию бассейна не осуществлять. Между тем, он указания директора не исполнил, что и привело 20 августа к гибели 19-летнего юноши», — отмечали ранее в пресс-службе прокуратуры области.
Суд назначил Альзинскому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Мать, у которой Юрий был единственным сыном, обратилась в Ленинский районный суд г. Тюмени с иском к оздоровительному комплексу о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Суд же, рассмотрев в сентябре дело, взыскал всего 700 тысяч рублей.
Истицу данная сумма не устроила, она обжаловала решение в Тюменский областной суд.
«Накануне судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда на основании заключения представителя прокуратуры Тюменской области удовлетворила апелляционную жалобу и взыскала с оздоровительного комплекса в пользу женщины 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.