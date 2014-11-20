Галина Калюжная одобрила работу родительского комитета

«У нас в области нет ни одного ребенка, находящегося в социально-опасном положении. Бывают, конечно, случаи, когда одна-две семьи находятся в таком положении, но это большей частью семьи, которые приехали из Казахстана и других регионов. К ним моментально подключаются соцслужбы и другие ведомства системы профилактики», — сказала Ольга Елисеева.