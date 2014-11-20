Галина Калюжная одобрила работу родительского комитета

«У нас в области нет ни одного ребенка, находящегося в социально-опасном положении. Бывают, конечно, случаи, когда одна-две семьи находятся в таком положении, но это большей частью семьи, которые приехали из Казахстана и других регионов. К ним моментально подключаются соцслужбы и другие ведомства системы профилактики», — сказала Ольга Елисеева.
Социально-опасное положение — это нахождение ребенка в условиях опасных для его жизни и здоровья. «Если ребенок находится в таком положении то нужно экстренно принять меры для того чтобы изменить ситуацию», — сказала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная.
Она также добавила, что участие общественных организаций в вопросах защиты прав детей очень важно и значимо. «Я выражаю признательность общественной организации „Тюменский областной родительский комитет“, который сотрудничает со всеми органами системы профилактики. Если возникают ситуации, связанные с опасным положением детей, мы имеем возможность подключиться к работе и проверить соответствующие факты. Поэтому без общественных организаций и общественного контроля представить вопросы защиты прав детей невозможно», — отметила Галина Калюжная.
Отметим, в Тюменской области проживает около 530 тысяч семей, из которых 40% с детьми. Многодетных семей 15 тысяч. За последние пять лет выросла численность детского населения, всего же в семьях воспитывается 303 тысячи детей.
Добавим, 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ребенка. Сегодня этому документу исполняется 25 лет. «Мировая конституция» прав ребенка, так еще называют Конвенцию, учитывает необходимые нормы, касающиеся прав человека, принимают во внимание, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения».
По словам Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в Тюменской области Галины Калюжной, вопросы обеспечения прав и защиты детей являются неотъемлемой важной составляющей реализации социальной политики органов государственной власти региона.
«Наблюдается положительная динамика по всем направлениям государственной политики в сфере защиты прав детства. В регионе реализуются программы, направленные на обеспечение защиты детей, в том числе путем создания условий реализации детьми своего права на жизнь и воспитание в семье, образование, охрану жизни и здоровья, труд, отдых и досуг», — отметила Галина Калюжная.
Фото: nastol.com.ua