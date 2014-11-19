Алексей Иванов: Я не думал, что Тюмень такая современная

Расскажу про причины, которые двигали ею в романе. Надя всегда хотела быть правой, подавляла всех своей правильностью: она не пьет, а Служкин пьет; муж изменяет, а она нет. Если она уйдет к Будкину, у нее не останется правильности, она не сможет торжествовать. Возможность самовыражения она поставила выше собственного счастья. Ей нет дела до того, как себя чувствуют муж, дочь. Служкин — единственный, рядом с кем она может самовыражаться, поэтому она никуда от него не денется. Это ведь главная потребность современного человека согласно пирамиде Маслоу: если ты не можешь самовыразиться, ты несчастен.