Алексей Иванов: Я не думал, что Тюмень такая современная

Конференц-зал областной библиотеки не смог вместить всех желающих вживую увидеть известного российского писателя. Помещение заполнилось дополнительными рядами стульев, тем, кому их не досталось, пришлось стоять.
Отвечая на вопросы читателей, Алексей Иванов рассказал, почему жители Тюмени и Екатеринбурга такие разные, почему герой романа «Географ глобус пропил» — не лузер и каково это — писать текст для «Тотального диктанта».
Путь к профессии писателя
Писатель — это и профессия, и призвание. Я всегда хотел рассказывать истории. Примерно в 6 классе я понял, что хочу стать писателем. Но я не видел разницы между писателем и журналистом. Перед тем, как поступать, я прочитал книгу «Беседы о журналистике», где было написано, что не нужно ходить на факультет журналистики, если хочешь стать писателем. Но я подумал, что я-то всяко умнее. Через полгода учебы на факультете журналистики, я понял, что автор книги Виктория Ученова была права. В результате вторую сессию я сдавать не пошел, и меня выгнали за неуспеваемость.
Я остался в Екатеринбурге, были лихие 90-е. Я понял, что мне нужно образование не как узкая специализация, а как широкая эрудиция. И я поступил на факультет истории искусств, который потом превратился в факультет искусствоведения. По образованию я искусствовед и культуролог.
Что хотят сказать люди, участвующие в «Тотальном диктанте»? Для них важно писать по правилам. Для них важно жить по правилам. Следовательно, они — общество, не толпа, не быдло.
Первый мой роман «Корабли и галактики» — фантастический. Какими только помоями критика не обливала мою фантастику. Но тем не менее я и премию получил, и книга с моими фантастическими повестями продолжает переиздаваться. Потом фантастика перестала быть мне интересной, я ее перерос. Мне захотелось написать о реальной жизни. И я написал «Общагу-на-крови».
Моя любимая тема — регионалистика, это пространство, в которое я вкладываю душу и которым занимаюсь всю сознательную жизнь. Мне нравятся не регионы сами по себе, а некие самодостаточные явления в культуре и истории России. Эти явления могут быть территориальными, хронологическими, корпоративными. Сейчас, например, мне хочется заняться темой речного флота России — это корпоративная тема. А недавно я выпустил книгу «Ёбург» про Екатеринбург — это региональная тема.
О «Тотальном диктанте»
Для писателя — большая честь быть автором «Тотального диктанта», поэтому когда мне предложили, я сразу же согласился. Не только потому что это популярность, в новостях показывают… У «Тотального диктанта» огромное гражданское звучание. Что хотят сказать люди, участвующие в нем? Для них важно писать по правилам. Для них важно жить по правилам. Следовательно, они — общество, не толпа, не быдло, и это заявка на то, что они хотят жить как социум, а не как стая волков, где побеждает сильнейший.
«Тотальный диктант» — это мероприятие чрезвычайно трудозатратное. После того, как я дал согласие, началось хождение по мукам. Я написал текст в соответствии с требованиями, после этого мы обсуждали его, усложняли, упрощали, переделывали с профессиональными филологами Новосибирского университета и академгородка. Все три части уравновешены друг с другом по сложности. Ученые просили сделать некоторые предложения сложнее, использовать в них определенные правила. И получилось то, что получилось.
Почему тюменцы отличаются от жителей Екатеринбурга
Мне представляется, что Россия состоит из разных региональных идентичностей, так же как Европа состоит из разных государств. Есть идентичности уральская, сибирская, северорусская, центральнорусская, южнорусская. Кроме этого Россия состоит из корпоративных и национальных идентичностей. Вы находитесь в сибирском культурном проекте, а Екатеринбург — уральском.
Для людей северорусской и сибирской идентичности главная ценность — предприимчивость. Они будут инвестировать свой ресурс в возможность дальнейшего промысла. С этой точки зрения поиск нефти — ярчайшее проявление сибирской идентичности.
У вас разные территории, каждая из которых обладает специфическими природными особенностями, соответственно, способ хозяйственного освоения в них разный. В Сибири — промысловый, на Урале — горными заводами. Это диктует разный характер социума и как следствие системы ценностей, набор способов существования — это и есть региональная идентичность.
Главная ценность горнозаводской идентичности — труд. Люди самовыражаются через него. Если вы являетесь человеком уральской идентичности и заработали кучу денег, то вложите их в следующую работу, проект, свое дело.
В Центральной России, крестьянской идентичности, главная ценность — власть и собственность. То есть человек в аналогичной ситуации сделает вклад в банке, купит должность или недвижимость.
Пусть это звучит нескромно, но писатели моего уровня не пишут под заказ.
Для людей северорусской и сибирской идентичности главная ценность — предприимчивость. Они будут инвестировать свой ресурс в возможность дальнейшего промысла. С этой точки зрения поиск нефти — ярчайшее проявление сибирской идентичности. Поэтому уральцы и сибиряки — разные.
Работа под заказ
У меня нет произведений под заказ. Пусть это звучит нескромно, но писатели моего уровня не пишут под заказ. Да, я привлекаю средства для создания произведений. Чтобы написать книгу «Горнозаводская цивилизация», надо было объехать 200 старинных заводов Урала, разослать фотографов, собрать материалы, обработать, сделать макет. Для этого нужны были деньги, и я их изыскивал. Но это не значит, что кто-то заказывал мне эту книгу, никто не вмешивался, не диктовал.
Я не согласен с мнением, что писатель начинает материться, чтоб увеличить продажи. Это смешно. Я узнал, что у меня в соседнем квартале на заборе матюк написан — и что, я собрался и побежал читать?
Точно так же с книгой «Ебург». В начале книги сказано, кого я благодарю, кто мне давал деньги на ее создание. Некоторые бизнесмены хотят как-то поучаствовать, помочь. Если я говорю, что мне нужны деньги, они просто дают их, и не спрашивают результат. Они рады поучаствовать в проекте.
Как оказался в Тюмени
Меня в Тюмень пригласил книжный магазин «Перспектива». Узнав об этом, чиновники, с которыми до этого велись долгие вялотекущие переговоры, оживились. Я надеюсь, что буду реализовывать здесь проект, либо связанный с Семеном Ремезовым, либо с Ермаком, либо с речфлотом. Все три темы одинаково представлены в Тюмени. Это будет фильм, к которому я буду писать сценарий.
Я в Тюмени был раньше, но только проездом. А по-настоящему, чтобы посетить музеи, посмотреть город, я приехал первый раз. На меня город произвел очень большое впечатление: я не думал, что Тюмень такая современная, модная, драйвовая. Посмотрите какая библиотека — когда мне ее показали, я вообще офигел.
О нецензурной лексике
Ее можно использовать в литературе, когда это художественно оправдано. Это относится к моим романам. Что поделать, если люди матерятся, пьянствуют, изменяют женам. Жизнь есть жизнь, от этого никуда не денешься. А если писатель пытается отражать жизнь во всем разнообразии, то он отражает и эту сторону. Я не вижу иного способа.
Я не согласен с мнением, что писатель начинает материться, чтоб увеличить продажи. Это смешно. Я узнал, что у меня в соседнем квартале на заборе матюк написан — и что, я собрался и побежал читать? Мат давным-давно никого не привлекает.
«Географ глобус пропил»
О выборе актера
Фильм «Географ глобус пропил» — экранизация моего романа, который я написал в 1995 году. Изначально мы хотели, чтобы географа играл Евгений Миронов, но он тогда сломал конечность и не смог участвовать. Тогда предложили Хабенского. Оба этих актера сделали бы разные фильмы: Евгений Миронов сделал бы моего героя интеллектуалом, человеком, который живет по определенной идее. Получилось бы нечто вроде «Идиота» Достоевского. А Хабенский шел не от интеллекта, а от души, обаяния. Он сыграл доброго человека, который живет так, как ему органично. То есть выбор главного актера определял в этом фильме многое. Я считаю, что фильм получился прекрасный. Не зря он награжден премиями.
Я часто слышу, что Служкина называют лузером. У моего героя есть высшее образование и, возможно, научная степень, квартира, жена, дочь, друзья, которые уважают, работа, хобби — путешествовать по родному краю. Разве это лузер, человек не социализированный?
Литература VS кино
Перевод из одной художественной системы в другую, с языка литературного на кинематографический, неизбежно сопряжен с потерями. Тут надо судить не по тому, сколько потеряно, а по тому, какой итоговый продукт получился. Оценивать произведение нужно с точки зрения тех законов, которые в нем заложены. С этой точки зрения фильм получился замечательный, хотя в смысловом отношении он далек от моего романа.
28-летний учитель географии 1995 года в России совсем не то, что сорокалетний учитель географии в 2012 году. Возникают вопросы к Хабенскому с точки зрения социального статуса: «Почему ты до таких лет дожил и ничего в жизни не добился?».
С другой стороны, кинематограф исходит из наличной реальности в большей степени, чем литература. Как снимать в 2012 году фильм о 1995? Куда девать рекламу, как восстановить декорации 90-х? Это удорожит фильм в 10 раз, а особого смысла не даст. Гораздо проще перенести действие в настоящее время.
Но если действие переводится в настоящее, происходят изменения смысла. В данном случае режиссер понял это и хорошо отработал в фильме.
О чем получился фильм и герой Хабенского? Это человек, который не умаляет ничью свободу.
Я неоднократно читал, что Служкин забубенный алкоголик, но не согласен с этим. Конечно, он пьет слишком много.
Виктор Служкин из романа ищет гармонию и формулирует важный принцип, который обычно при цитировании упускается: «Не надо иметь залога для счастья, иного примирения на Земле я не вижу». То есть он ищет гармонию.
Примирение и гармония были важны в 1990-х, когда бушевали криминальные войны, люди не знали, как жить, что за страну мы строим. В 2012 году стали важнее вопросы свободы. Общество постепенно осознало, что теряет свободы, стали усыхать гражданские институты. Герой Хабенского сохраняет свободу и дает ее своим ученикам, другу, жене. Другое дело, что люди не умеют пользоваться свободой, причиняют горе самим себе, окружающим. Но это уже проблема не героя Хабенского, а этих людей.
Велединский правильно понял, что изменилась проблематика эпохи, и сделал фильм, соответствующий ей.
Может ли Служкин быть успешным?
Я думаю, что Виктор Служкин не станет ни банкиром, ни губернатором. Но я бы поспорил по поводу его неуспешности — я часто слышу, что его называют лузером. У моего героя есть высшее образование и, возможно, научная степень, квартира, жена, дочь, друзья, работа, хобби — путешествовать по родному краю. Разве это лузер, человек не социализированный? Другое дело, что он зарабатывает мало. Но покажите мне учителя, который получает много. Это проблема нашего государства. Он обычный, рядовой, средний человек.
О пьянстве Виктора Служкина
Художественное произведение — не моральные прописи. Для этого есть катехезис, сборники заповедей. А есть произведения, созданные для того, чтобы люди размышляли, понимали ценность своей жизни на земле. Поэтому отрицательные примеры вещь неизбежная в художественном произведении, которое неизбежно строится на конфликте.
Я неоднократно читал, что Служкин забубенный алкоголик, но не согласен с этим. Конечно, он пьет слишком много. Но надо смотреть ситуации, когда он пьет — в ситуации неразрешимой, при этом он не хочет обижать людей своим выбором.
Например, учительница затащила его к себе и хочет соблазнить. А он не хочет спать с ней. И обижать ее отказом. Поэтому он лучше наденет на себя маску шута горохового, но она не почувствует себя ущемленной. Ученик Градусов гадит ему целый год и вдруг говорит, что я иду с вами в поход, я перековался и буду вам помогать. Что он должен сделать, учитывая его поведение за все предыдущие месяцы? Отказать, так как Градусов не заслужил этого похода. Но Служкин — добрый человек, хотя просто так согласиться он не может. Поэтому он самоустраняется — берет и напивается.
Эта традиция пошла с советского времени. Тогда людей приглашали на партсобрание, чтобы «прочистить» за аморалку, пьянство. А человек не хотел осуждать другого. Поэтому он напивался и не приходил. И он как бы не виноват.
Вот так выходят из этически безвыходного положения.
Почему Надя вернулась к Виктору Служкину
Расскажу про причины, которые двигали ею в романе. Надя всегда хотела быть правой, подавляла всех своей правильностью: она не пьет, а Служкин пьет; муж изменяет, а она нет. Если она уйдет к Будкину, у нее не останется правильности, она не сможет торжествовать. Возможность самовыражения она поставила выше собственного счастья. Ей нет дела до того, как себя чувствуют муж, дочь. Служкин — единственный, рядом с кем она может самовыражаться, поэтому она никуда от него не денется. Это ведь главная потребность современного человека согласно пирамиде Маслоу: если ты не можешь самовыразиться, ты несчастен.