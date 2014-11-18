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«Юность Сибири» стала лучшей в танцевальном конкурсе

18 ноября 2014, 09:52
Во всероссийском конкурсе «Серебряные крылышки», который состоялся в выходные, гран-при завоевал ансамбль «Юность Сибири».
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Тюмень

Более 1000 молодых танцоров Тюменской и Кировской областей выступали перед членами жюри, демонстрируя уровень своего мастерства, на сцене «Пионера» с утра до позднего вечера.

Конкурсная программа проходила по номинациям: «классический танец», «народный танец», «стилизованный танец», «эстрадный танец» и «современный танец».

«Наибольшее количество участников было заявлено в номинации „народный танец“. Это говорит о том, что народное творчество возрождается благодаря молодым танцорам, которые активно проявляют интерес к этому направлению. Номинация „эстрадный танец“ также была популярна среди участников, преимущественно среди детей 6–11 лет», — прокомментировала исполнительный директор конкурса Виолета Краснопеева.

По итогам Всероссийского конкурса гран-при завоевал ансамбль «Юность Сибири», который также стал и лауреатом первой степени наряду с ансамблем эстрадного танца «Карнавал» и ансамблем «Возрождение».

Дипломами лауреата первой степени были награждены также 22 ансамбля и сольных исполнителя, 17 получили лауреата второй степени и 13 стали лауреатами третьей степени.

Народный артист РСФСР, профессор, кавалер ордена ООН Борис Санкин, на приз которого проводится конкурс, вспомнил историю фестиваля: «Десять лет назад я был награжден ООН орденом за творческие достижения в мировой хореографии, тогда у меня впервые возникла мысль о проведении конкурса. Первый фестиваль-конкурс был проведен для студентов при грантовой поддержке Министерства культуры. Позже возникла идея проведения подобного фестиваля и для детей. В этом году Фестиваль „Серебряные крылышки“ проводится уже в 5-й раз и стал международным. Конкурс проходит как в Москве, так и в Тюмени». В Тюмени это уже третий фестиваль. Борис Сергеевич отметил высокий уровень проведения конкурса в Тюмени, а также большое количество участников и добавил: «Я горжусь тем, что фестиваль привлекает так много участников и позволяет открывать новые дарования среди хореографических коллективов и солистов».

В рамках конкурса состоялся мастер-класс с участием балетмейстера цирка Никулина на Цветном бульваре, педагога кафедры современной хореографии и сценического танца РАТИ ГИТИС, хореографа-постановщика телешоу «Цирк со звездами» и «Цирк», обладателя национальной театральной премии «Золотая Маска» Лики Шевченко, которая также была одним из членов жюри.

Победители были награждены Кубками и дипломами, а председатель жюри, Борис Санкин, пригласил ребят для поступления в Московскую государственную академию хореографии, сообщает «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи».

#Новости#Танцы#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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