«Юность Сибири» стала лучшей в танцевальном конкурсе

Народный артист РСФСР, профессор, кавалер ордена ООН Борис Санкин, на приз которого проводится конкурс, вспомнил историю фестиваля: «Десять лет назад я был награжден ООН орденом за творческие достижения в мировой хореографии, тогда у меня впервые возникла мысль о проведении конкурса. Первый фестиваль-конкурс был проведен для студентов при грантовой поддержке Министерства культуры. Позже возникла идея проведения подобного фестиваля и для детей. В этом году Фестиваль „Серебряные крылышки“ проводится уже в 5-й раз и стал международным. Конкурс проходит как в Москве, так и в Тюмени». В Тюмени это уже третий фестиваль. Борис Сергеевич отметил высокий уровень проведения конкурса в Тюмени, а также большое количество участников и добавил: «Я горжусь тем, что фестиваль привлекает так много участников и позволяет открывать новые дарования среди хореографических коллективов и солистов».