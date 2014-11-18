«Юность Сибири» стала лучшей в танцевальном конкурсе

Более 1000 молодых танцоров Тюменской и Кировской областей выступали перед членами жюри, демонстрируя уровень своего мастерства, на сцене «Пионера» с утра до позднего вечера.
Конкурсная программа проходила по номинациям: «классический танец», «народный танец», «стилизованный танец», «эстрадный танец» и «современный танец».
«Наибольшее количество участников было заявлено в номинации „народный танец“. Это говорит о том, что народное творчество возрождается благодаря молодым танцорам, которые активно проявляют интерес к этому направлению. Номинация „эстрадный танец“ также была популярна среди участников, преимущественно среди детей 6–11 лет», — прокомментировала исполнительный директор конкурса Виолета Краснопеева.
По итогам Всероссийского конкурса гран-при завоевал ансамбль «Юность Сибири», который также стал и лауреатом первой степени наряду с ансамблем эстрадного танца «Карнавал» и ансамблем «Возрождение».
Дипломами лауреата первой степени были награждены также 22 ансамбля и сольных исполнителя, 17 получили лауреата второй степени и 13 стали лауреатами третьей степени.
Народный артист РСФСР, профессор, кавалер ордена ООН Борис Санкин, на приз которого проводится конкурс, вспомнил историю фестиваля: «Десять лет назад я был награжден ООН орденом за творческие достижения в мировой хореографии, тогда у меня впервые возникла мысль о проведении конкурса. Первый фестиваль-конкурс был проведен для студентов при грантовой поддержке Министерства культуры. Позже возникла идея проведения подобного фестиваля и для детей. В этом году Фестиваль „Серебряные крылышки“ проводится уже в 5-й раз и стал международным. Конкурс проходит как в Москве, так и в Тюмени». В Тюмени это уже третий фестиваль. Борис Сергеевич отметил высокий уровень проведения конкурса в Тюмени, а также большое количество участников и добавил: «Я горжусь тем, что фестиваль привлекает так много участников и позволяет открывать новые дарования среди хореографических коллективов и солистов».
В рамках конкурса состоялся мастер-класс с участием балетмейстера цирка Никулина на Цветном бульваре, педагога кафедры современной хореографии и сценического танца РАТИ ГИТИС, хореографа-постановщика телешоу «Цирк со звездами» и «Цирк», обладателя национальной театральной премии «Золотая Маска» Лики Шевченко, которая также была одним из членов жюри.
Победители были награждены Кубками и дипломами, а председатель жюри, Борис Санкин, пригласил ребят для поступления в Московскую государственную академию хореографии, сообщает «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи».