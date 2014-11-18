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Якушев предложил решить дорожные проблемы методом «мозгового штурма»

18 ноября 2014, 09:11
Накануне, 17 ноября, губернатор Тюменской области Владимир Якушев разместил в своем блоге сообщение с предложением организовать общий «мозговой штурм» для улучшения дорожного движения.

По мнению главы региона, решить проблему удобного и безопасного движения, особенно в областном центре, можно только комплексно — применяя меры административного, финансового характера. «Ученые и практики предлагают, например, введение оплаты за проезд по городу на личном автомобиле в „час пик“. Или — организацию движения частного транспорта по принципу „чет-нечет“ (когда в четные дни по городу едут машины с четными номерами, в нечетные — с нечетными). Есть и другие мнения», — говорится в сообщении губернатора.

За последние восемь лет в Тюменской области построено и реконструированы сотни километров региональных и муниципальных автодорог, 45 мостов. Близится к завершению строительство развязки по улице Монтажников: в субботу здесь началось движение по прямому ходу, заработали три съезда. Высокие темпы набрали строители моста через Туру по улице Челюскинцев. Однако из-за стремительного роста количества автомобилей дорожная ситуация остается напряженной. Ведь на тысячу жителей региона сегодня приходится свыше шестисот автомобилей.

«Дорогие земляки! Я считаю, что удобно и комфортно чувствовать себя в областной столице и регионе должны все — и водители, и пешеходы, и местные жители, и наши гости, — пишет Владимир Якушев, — Поэтому хочу услышать ваши суждения и идеи: что вы предлагаете для улучшения дорожного движения? Буду рад, если вы примете участие в нашем общем «мозговом штурме».

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