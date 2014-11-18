Якушев предложил решить дорожные проблемы методом «мозгового штурма»

По мнению главы региона, решить проблему удобного и безопасного движения, особенно в областном центре, можно только комплексно — применяя меры административного, финансового характера. «Ученые и практики предлагают, например, введение оплаты за проезд по городу на личном автомобиле в „час пик“. Или — организацию движения частного транспорта по принципу „чет-нечет“ (когда в четные дни по городу едут машины с четными номерами, в нечетные — с нечетными). Есть и другие мнения», — говорится в сообщении губернатора.