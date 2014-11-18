В Тюменской области создаются новые индустриальные парки

В целях привлечения инвесторов в регион, развития промышленного производства и создания новых рабочих мест региональное правительство выделяет несколько площадок, находящихся в муниципальной собственности, разбивает их на участки под создание отдельных производств и подводит к каждому участку газ и электроэнергию, исходя из заявленных потребностей.
Кроме того, резидент такого индустриального парка, подписав соответствующее соглашение, автоматически становится резидентом одноименной особой экономической зоны регионального уровня. Для инвестора это еще означает и получение налоговых льгот (налоги на имущество и прибыль) на 3–5 лет с момента запуска производства. Это будет урегулировано отдельным областным законом, над которым в настоящее время ведется работа.
Напомним, что в настоящее время в Тюменской области реализуется 355 инвестиционных проектов на сумму 1 триллион 300 миллиардов рублей. За восемь лет (2006 — 2013 гг.) объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,7 раза. «Главная экономическая цель, которую мы ставим перед собой сегодня, — еще раз удвоить экономику Тюменской области к 2020 году», — подчёркивает губернатор Владимир Якушев.
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