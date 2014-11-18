В Тюменской области создаются новые индустриальные парки

Напомним, что в настоящее время в Тюменской области реализуется 355 инвестиционных проектов на сумму 1 триллион 300 миллиардов рублей. За восемь лет (2006 — 2013 гг.) объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,7 раза. «Главная экономическая цель, которую мы ставим перед собой сегодня, — еще раз удвоить экономику Тюменской области к 2020 году», — подчёркивает губернатор Владимир Якушев.