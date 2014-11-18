В тюменское медучреждение завезли испорченную крупу

В ходе проверки проконтролирована крупа общим объемом более 130 кг, закупленная для государственных нужд. По результатам отбора проб от партии крупы кукурузной шлифованной № 5 выявлены признаки несоответствия требованиям ГОСТа 6002–69 по запаху, имеющие явные признаки недоброкачественности, следовательно данная крупа является некачественной и опасной и подлежит уничтожению.