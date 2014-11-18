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В тюменское медучреждение завезли испорченную крупу

18 ноября 2014, 13:03
Специалистами отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проведена плановая выездная проверка в отношении ММАУ «Центр восстановительного лечения и реабилитации «Жемчужный».
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Тюмень

В ходе проверки проконтролирована крупа общим объемом более 130 кг, закупленная для государственных нужд. По результатам отбора проб от партии крупы кукурузной шлифованной № 5 выявлены признаки несоответствия требованиям ГОСТа 6002–69 по запаху, имеющие явные признаки недоброкачественности, следовательно данная крупа является некачественной и опасной и подлежит уничтожению.

По факту выявленного нарушения юридическое лицо учреждения привлечено к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ, выдано предписание об уничтожении некачественной и опасной крупы, которое выполнено в полном объеме, сообщается в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

Фото: http://forum.say7.info

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