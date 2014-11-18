В России могут ввести сертификаты на дошкольное образование

«Одна из идей, которая предлагалась, — это развитие системы через выпуск специального сертификата дошкольного образования, который бы непосредственно выдавался на руки семье и мог бы использоваться для получения как услуг по образованию, так и услуг по присмотру и уходу в различных учреждениях как государственной формы собственности, так и негосударственного сектора», — сказал Абызов журналистам.
По его словам, это позволит обеспечить высокое качество услуг дошкольного образования, кроме того, родители сами будут выбирать учебные заведения.
«Поручение председатель правительства проработать такие предложения дал. И я надеюсь, что до конца года мы совместно с министерством образования, экспертный совет при правительстве проанализирует и определит порядок реализации этого, в том числе, возможно, в форме пилотных проектов», — отметил министр. Об этом пишет «РИА Новости».
Отвечая на вопрос о сумме, на которую будет рассчитан сертификат, Абызов сказал: «Мы исходим из того, что сертификат будет работоспособен, если он будет полностью покрывать затраты на содержание, присмотр и уход, а также на образовательные услуги. Соответственно, в зависимости от региона, будет иметь различные параметры, не изменяя размер родительской платы».
Фото: old2.zrpress.ru