В России могут ввести сертификаты на дошкольное образование

«Одна из идей, которая предлагалась, — это развитие системы через выпуск специального сертификата дошкольного образования, который бы непосредственно выдавался на руки семье и мог бы использоваться для получения как услуг по образованию, так и услуг по присмотру и уходу в различных учреждениях как государственной формы собственности, так и негосударственного сектора», — сказал Абызов журналистам.