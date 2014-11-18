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Попади на новую часть «Голодных игр» бесплатно

18 ноября 2014, 10:45
Эксклюзивная премьера фильма «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть первая» пройдет в кинотеатре «Синема Парк» 19 ноября. У пользователей NashGorod.ru есть возможность попасть в кино бесплатно.



В продолжении фильмов «Голодные игры» и «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Китнисс выжила, хотя дом её разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но Пит похищен властями Капитолия, и судьба его неизвестна. Тогда таинственный Тринадцатый Дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она не хочет оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придётся стать сильнее. Сильнее, чем на арене Голодных игр. Пит находится под влиянием Капитолия. Возвращение Пита в 13 дистрикт не приносит улучшения, так как он не здоров и хочет убить Китнисс при первой же с ней встрече.

Конкурс

Поклонникам «Голодых игр» не составит труда определить, кому принадлежат цитаты ниже, и в каких частях фильма они звучали.

1. «Спустится рано или поздно, иначе помрет с голода. Тогда и убьем»
2. «Арена построена наподобие часов. Каждый час – новая угроза»
3. «Если бы вы там побывали, вы бы за них не болели»

Присылайте ответы (имя героя и название фильма) на почту [email protected] с заголовком «Голодные игры». В письме указывайте фамилию и имя, ник на сайте, номер телефона. Ответы принимаются до 9 утра среды. Один билет на двоих достанется автору первого правильного ответа, остальные будут распределены среди тех, кто прислал правильные варианты, случайным образом.

Начало тематической программы в 19 часов, показа – в 20 часов.

Также выиграть билет на эксклюзивную премьеру можно на «Радиостанции Хит-ФМ» в Тюмени и в официальной группе ВКонтакте кинотеатра «Синема Парк DeLuxe».

СИНЕМА ПАРК DeLUXE
М. Горького, 70, ТРЦ «Гудвин»
8-800-7-000-111
www.cinemapark.ru
https://vk.com/tmn_cinemapark

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