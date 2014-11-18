Попади на новую часть «Голодных игр» бесплатно





В продолжении фильмов «Голодные игры» и «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Китнисс выжила, хотя дом её разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но Пит похищен властями Капитолия, и судьба его неизвестна. Тогда таинственный Тринадцатый Дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она не хочет оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придётся стать сильнее. Сильнее, чем на арене Голодных игр. Пит находится под влиянием Капитолия. Возвращение Пита в 13 дистрикт не приносит улучшения, так как он не здоров и хочет убить Китнисс при первой же с ней встрече.



Конкурс



Поклонникам «Голодых игр» не составит труда определить, кому принадлежат цитаты ниже, и в каких частях фильма они звучали.



1. «Спустится рано или поздно, иначе помрет с голода. Тогда и убьем»

2. «Арена построена наподобие часов. Каждый час – новая угроза»

3. «Если бы вы там побывали, вы бы за них не болели»



Присылайте ответы (имя героя и название фильма) на почту [email protected] с заголовком «Голодные игры». В письме указывайте фамилию и имя, ник на сайте, номер телефона. Ответы принимаются до 9 утра среды. Один билет на двоих достанется автору первого правильного ответа, остальные будут распределены среди тех, кто прислал правильные варианты, случайным образом.



Начало тематической программы в 19 часов, показа – в 20 часов.



Также выиграть билет на эксклюзивную премьеру можно на «Радиостанции Хит-ФМ» в Тюмени и в официальной группе ВКонтакте кинотеатра «Синема Парк DeLuxe».



СИНЕМА ПАРК DeLUXE

М. Горького, 70, ТРЦ «Гудвин»

8-800-7-000-111

www.cinemapark.ru

https://vk.com/tmn_cinemapark