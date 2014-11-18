Конституцию хотят изменить ради запрета абортов

Среди основных прав человека, которые, согласно ст. 17 Конституции, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на жизнь. Это гарантирует ст. 2 Конституции, признавшая человека, его права и свободы высшей ценностью нашего общества. Во Всеобщей декларации прав человека это же право закреплено в ст. 3, которая провозглашает право каждого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. В Конвенции прав ребенка ООН , которую наша страна ратифицировала еще в 1990 году, написано, что «ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». «Этот международный документ уже давно нами подписан, но никакой защиты ребенка до рождения у нас по-прежнему нет, в России ежегодно делается около миллиона абортов и лишь 10% из них были необходимы по медицинским показаниям, ради спасения жизни женщины, — говорит один из участников собора, лидер движения „За жизнь“ Сергей Чесноков. — Чтобы не было грубого нарушения прав ребенка на жизнь до его рождения, надо ввести эту норму в наше законодательство. К тому же приоритет международных норм права и сейчас гарантируется нашей Конституцией (ст. 15), а значит, мы должны гарантировать жизнь ребенку в утробе матери».