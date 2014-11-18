Конституцию хотят изменить ради запрета абортов

Как сообщают «Известия», на нем присутствовали представители Госдумы, областных и городских законодательных собраний, члены Общественной палаты, эксперты, ученые и врачи, представители государственных и общественных организаций и РПЦ из 40 регионов страны. Чтобы реализовать эту идею, нужно будет провести общероссийский референдум, считают участники собора.
Среди основных прав человека, которые, согласно ст. 17 Конституции, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на жизнь. Это гарантирует ст. 2 Конституции, признавшая человека, его права и свободы высшей ценностью нашего общества. Во Всеобщей декларации прав человека это же право закреплено в ст. 3, которая провозглашает право каждого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. В Конвенции прав ребенка ООН, которую наша страна ратифицировала еще в 1990 году, написано, что «ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». «Этот международный документ уже давно нами подписан, но никакой защиты ребенка до рождения у нас по-прежнему нет, в России ежегодно делается около миллиона абортов и лишь 10% из них были необходимы по медицинским показаниям, ради спасения жизни женщины, — говорит один из участников собора, лидер движения „За жизнь“ Сергей Чесноков. — Чтобы не было грубого нарушения прав ребенка на жизнь до его рождения, надо ввести эту норму в наше законодательство. К тому же приоритет международных норм права и сейчас гарантируется нашей Конституцией (ст. 15), а значит, мы должны гарантировать жизнь ребенку в утробе матери».
Искусственный аборт является убийством, то есть причинением смерти ребенку в период от зачатия до рождения, следует из резолюции. Следовательно, «необходимо запретить производство, оборот и применение средств контрацепции с абортивным действием». Совершение искусственного аборта должно также влечь уголовную ответственность «для врачей, матери и лиц, склоняющих или принуждающих женщин к искусственному аборту, врачи под угрозой уголовного наказания обязаны рассматривать ребенка как второго пациента, прилагать усилия и использовать все имеющиеся возможности для сохранения его жизни», следует из документа.
Сейчас аборты оплачиваются из средств ОМС, в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей считают эту практику неправильной, поскольку беременность — это естественное состояние женщины, а не патология, которую нужно лечить за счет налогоплательщиков. По данным эксперта Госдумы Ольги Пономаревой, в год на аборты тратится около 6 млрд рублей, которые могли бы пойти на материнский капитал или другие формы поддержки детства и материнства. В итоге в законопроекте Госдумы предлагается оставить оплату из бюджета только в случае угрозы здоровью матери, при этом аборты делать можно, но уже за счет самой женщины.
«Оплата абортов из средств ОМС должна быть прекращена», — единодушны участники собора.
Год назад аналогичный документ уже вносился в Госдуму, но получил отрицательное заключение правительства и Минздрава, поскольку это может привести к росту криминальных абортов и увеличению брошенных детей.
Павел Шапкин, один из организаторов собора, не согласен с доводами правительства о возможном росте брошенных детей, потому что «маленьких и здоровых детей разбирают как горячие пирожки, поскольку очень много бесплодных мужчин и женщин, мечтающих о ребенке».
«Не надо бояться, что из-за запрета на аборты будет дикое количество сирот, которых никто не захочет взять, это неправда: у нас и так на усыновление очередь, — убежден он. — Надо упростить процедуру усыновления, убрав из нее бюрократические препоны, это предложение тоже единодушно поддержали эксперты, которые присутствовали на соборе».
Адвокат Александр Островский не верит в то, что ради запрета абортов перепишут Конституцию. А вот урезать медицинские расходы на искусственное прерывание беременности и вывести из ОМС 6 млрд рублей, по его словам, действительно могут.
Фото: puzkarapuz.org