150 огней зажглись на опасном участке тюменской трассы

В этом году этот участок трассы стал очагом аварийности — за два года здесь произошло 7 ДТП, в которых есть погибшие и травмированные люди. Проезжая мимо светящегося в темноте призыва к безопасности, водители-дальнобойщики передавали друг другу сообщения по радиостанции: «Парни, сбавьте скорость и посмотрите направо. На этом километре часто происходят ДТП, здесь недавно молодая семья погибла».