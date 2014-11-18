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150 огней зажглись на опасном участке тюменской трассы

18 ноября 2014, 09:37
150 огней зажглись накануне на 68 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Инспекторы ГИБДД выложили на пригорке свечами призыв к водителям «Тебя ждут дома». Надпись было издалека видно проезжающим по трассе людям.

В этом году этот участок трассы стал очагом аварийности — за два года здесь произошло 7 ДТП, в которых есть погибшие и травмированные люди. Проезжая мимо светящегося в темноте призыва к безопасности, водители-дальнобойщики передавали друг другу сообщения по радиостанции: «Парни, сбавьте скорость и посмотрите направо. На этом километре часто происходят ДТП, здесь недавно молодая семья погибла».

За то время, пока не догорели свечи, надпись на снегу прочитали несколько сотен водителей транзитного транспорта. Судя по их отзывам в радиоэфире, призыв к безопасности в День памяти жертв ДТП подействовал лучше, чем боязнь наказания за превышение скоростного режима, отмечает пресс-служба ГИБДД по Ярковскому району. Водители, все как один, снижали скорость на дороге.

#Новости#Автомобили#День памяти#Транспорт#Маша#Общество
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